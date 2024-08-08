巴奧／讚高承睿比年輕的自己還成熟 莊智淵：不想再打奧運了

台灣桌球好手莊智淵（右）與高承睿（中）結束本屆巴黎奧運賽事，搭乘長榮航空BR88班機返抵桃園機場，入境大廳不少粉絲接機，兩人也與粉絲合影、簽名。(記者葉信菉／攝影)

台灣桌球好手莊智淵與高承睿結束本屆巴黎奧運 賽事，搭乘長榮 航空BR88班機返抵桃園機場，入境大廳不少粉絲接機，兩人也與粉絲合影、簽名，談到高承睿本次奧運的表現，莊智淵表示很開心承睿在單打的表現很棒，很替他開心。莊智淵也讚賞高承睿的表現比年輕的自己還好、還要成熟。

莊智淵也期待能把自己的毅力跟堅持傳承給徒弟高承睿，他表示場上遇到劣勢時，他會不斷告訴自己不要放棄，這方面也是一直以來在告誡高承睿，確實他也有在學習跟進步，希望接下來他能做得更好。高承睿也強調莊智淵的意志力非常堅強，希望能從中學到這點，以提升自己的成績

莊智淵從2004年雅典奧運起步，歷經北京、倫敦、里約、東京，今年在巴黎畫下句點，對日本之戰最後一點單打對決年紀相差廿二歲的張本智和，被直落三結束比賽，中華隊止步八強，「六朝元老」莊智淵完成生涯最後一次國家隊任務，在滿場觀眾的鼓掌聲中走出球場，結束橫跨廿一年奧運之旅，賽後被國內媒體包圍，也知一定會被問到退休 問題，他說：「 基本上就是最後一屆，真的不想再打奧運了。」