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巴奧跳水／發育期動作不穩 全紅嬋：我不是天才少女、一遍一遍練

中通社／香港7日電
中國跳水選手全紅嬋。(新華社)
中國跳水選手全紅嬋。(新華社)

巴黎奧運6日進行的跳水女子十米台比賽中，中國跳水隊「雙子星」全紅嬋陳芋汐全場降維打擊，把決賽再次演變成為兩個人之間的「神仙打架」。最終，全紅嬋蟬聯冠軍，陳芋汐摘銀。

這場巔峰對決戰況激烈。17歲的全紅嬋第一跳憑藉「水花消失術」讓7個裁判齊刷刷地打出滿分10分，這幫她確立了領先位置。此後她雖然第三跳稍有瑕疵，但最終仍以總分425.60分奪冠。陳芋汐則穩扎穩打一路追趕，在第三輪後將與全紅嬋的分差縮小至1.6分，最後以420.70分摘銀。

奪冠後的全紅嬋紅著眼眶撲進教練陳若琳懷裡，又一路小跑著去找陳芋汐，兩人抱在一起。

8月5日，中國跳水選手全紅嬋在比賽中。(新華社)
8月5日，中國跳水選手全紅嬋在比賽中。(新華社)

三年前，全紅嬋在東京奧運橫空出世，以壓倒性優勢奪冠，並創造了奧運該項目的歷史最高分。然而，出道即巔峰的她，很快面臨生長發育期的挑戰，動作一度不夠穩定，在2022和2023連續兩屆世錦賽中都輸給了陳芋汐，直到2024年杜哈世錦賽才首次將世錦賽金牌收入囊中。

回首過去三年，全紅嬋坦言「挺不容易的」。「最困難的是改動作，還有體重方面。因為體重重了，然後動作也要一直去改變。」

東京奧運一鳴驚人後，全紅嬋就被稱為「天才少女」，但她卻說：「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這三年裡，有自己的辛苦、淚水。拿到這枚金牌很不容易。」

巴黎奧運熱話題

全紅嬋 東京奧運 陳芋汐

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