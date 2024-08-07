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巴奧／馬琳發聲感謝何冰嬌 留退休伏筆「另段旅程開始」

記者曾思儒／即時報導
西班牙名將馬琳在社群發表心情，並感謝對手何冰嬌的暖心之舉。（路透）
西班牙名將馬琳在社群發表心情，並感謝對手何冰嬌的暖心之舉。（路透）

兩邊膝蓋都動過十字韌帶手術的西班牙名將馬琳（Carolina Marin），巴黎奧運一路闖進4強，卻在一局在手下右膝再受傷，痛哭離開賽場，讓中國對手何冰嬌晉級金牌戰。何冰嬌頒獎典禮特別帶了西班牙徽章上台，暖心舉動馬琳也看見，表示將永遠感激何冰嬌。

馬琳倒地當下，何冰嬌就有過網關心，提到頒獎典禮的舉動，何冰嬌說：「希望能帶著她的拚勁投入到決賽中，因為她是一位非常優秀的運動員，希望馬琳能看到，也祝她早日康復。」

4強賽後沉澱2天，馬琳透過社群分享心情，她表示這次傷勢是「生涯最難受的時刻」，仍需要些時間沉澱，且雖不想遇到如此情況，仍必須接受，並以用最好的方式去處理。

「我從沒收到那麼多的愛，這是無法估量的，但我很確定你們會讓我挑出一個人：我祝願何冰嬌決賽有好成績，因為體育精神大於一切，但她在頒獎台上的舉動是我遇過最友愛的行為，我會永遠感激她。」

除用文字感謝何冰嬌，馬琳也上傳兩人相擁、何冰嬌在頒獎台拿著西班牙徽章的照片。她也提到，如果比任何人努力去追逐夢想，夢想會成真，「但並不是一直都會發生。」

31歲的馬琳最後提到，自己已經達成小時候許下的夢想，還有其他目標要實現，「現在另一段旅程要開始了，但我已經知道了了……」似乎為退休留下伏筆。

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