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巴奧／劉易士都無言 美國隊沒人晉級跳遠決賽

中央社／聖丹尼6日電
美國選手居然無人進入巴黎奧運男子跳遠決賽。（新華社）
美國選手居然無人進入巴黎奧運男子跳遠決賽。（新華社）

從傳奇田徑選手歐文斯（Jesse Owens）、貝蒙（Bob Beamon）到名將劉易士（Carl Lewis）等多位運動員，美國在夏季奧林匹克運動會男子跳遠項目史上一向獨領風騷，如今卻沒有任何美國選手進入本屆奧運決賽。

美聯社報導，此事非比尋常，因為在歷屆未受抵制的奧運中，美國先前唯一未進入男子跳遠決賽是在2008年北京奧運。此外，美國不僅一向至少有一人晉級決賽，還長期在這項賽事稱霸，抱走約7成5的金牌。

光是劉易士就在跳遠項目連續贏得4金，分別在1984年洛杉磯奧運、1988年漢城（現名首爾）奧運、1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運。

在6日賽事中，希臘選手泰托尤（Miltiadis Tentoglou）達成奧運2連霸；牙買加選手皮諾克（Wayne Pinnock）鍍銀；義大利選手弗拉尼（Mattia Furlani）摘銅。

在頭14屆奧運中，美國人在男子跳遠項目抱回13金，包括參加1936年柏林奧運的歐文斯。

貝蒙仍是奧運紀錄保持人，他在1968年墨西哥市奧運創下8公尺90紀錄，順利奪金；鮑爾（Mike Powell）則於1991年以8公尺95刷新世界紀錄。

然而在今年巴黎奧運，沒有美國男子選手晉級決賽，美國的3名參賽者都未能通過本月4日的資格賽。

有人在社群媒體上詢問劉易士的看法，他以一張GIF圖回覆，圖上寫著「無話可說」。

希臘選手泰托尤達成奧運男子跳遠2連霸。（路透）
希臘選手泰托尤達成奧運男子跳遠2連霸。（路透）

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