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巴奧／「我要為了媽媽跑步」美國20歲新星 走出母逝陰影

世界新聞網／輯
美國隊24歲的短跑新星麥肯齊·朗恩。（路透）
美國隊24歲的短跑新星麥肯齊·朗恩。（路透）

6日巴黎奧運女子200公尺賽跑項目，美國隊3個人拿下金牌跟銅牌，24歲的新星麥肯齊·朗恩(McKenzie Long)位列第7，無緣與另外兩位隊友一起登上領獎台。但外界不知的是，半年前，朗恩的母親心臟病發去世，一度自暴自棄的她用這場奧運之旅，來祭奠自己的母親。

澎湃新聞報導，今年1月，朗恩突然接到母親驟逝的噩耗，此時她還在備戰11天後的比賽，情緒幾乎崩潰。坐在公寓的台階上，教練安慰她：「普通人可以拿著一桶冰淇淋，窩在沙發裡頹廢一個月，但你不是普通人，上帝給予你世界上沒多少人擁有的天賦。這些情況發生時，你只有兩種選擇，要麼讓這件事激勵你，要麼你被這件事擊垮。」

朗恩跟母親瓊斯(Tara Jones)感情非常好，兩人差20歲，比起母女更像朋友；每次比賽時，瓊斯都會因為太過緊張而無法在現場觀賽，而躲在停車場等待女兒的好消息。

比完賽之後，朗恩的第一通電話會打給母親，她知道媽媽會給她打氣、安慰她的情緒。

朗恩表示：「如果不是因為母親的過世，我肯定不會像現在這樣成功。我有動力、有競爭力，也能找到內心的自我，這是我從未想過自己能做到的一種轉變。」

朗恩表示：「如果我停止跑步，母親去世的情緒就會一直纏著我。所以我決定，我要為了媽媽繼續跑步、參加比賽。」

過去五個月，朗恩始終處在失去母親的痛苦裡。白天她會正常訓練，和隊友開玩笑。但她覺得每天「都處在深淵裡」，想躺在床上，不和任何人說話，也不想做任何事情，只想翻看她和媽媽的照片。

母親去世兩周後，朗恩明白自己不能再浪費生命了，於是她開始尋找心理治療，幫她從負面情緒中走出來。

美國隊24歲的短跑新星麥肯齊·朗恩。（路透）
美國隊24歲的短跑新星麥肯齊·朗恩。（路透）

為了避免太過悲傷，朗恩沒有參加母親的追悼會，而是選擇繼續訓練，「我確信一旦賽季結束，當我能夠獲得短暫喘息時，我會再次陷入幾天的低落情緒中。」

在6月的美國奧運代表隊女子200米選拔賽上，哈佛畢業生蓋碧·湯瑪斯(Gabby Thomas)獲得金牌，布蘭特妮·布朗(Brittany Brown)獲得銀牌，朗恩獲得銅牌，三人就此獲得代表美國隊參加巴黎奧運的資格。

事後回憶，朗恩表示：「這是一個超現實的時刻，我從未在任何像奧運代表隊選拔賽這樣重大的比賽中進入過決賽。這太瘋狂了。我坐在地板上放聲大哭，我想對母親說，真希望她能看到現在的我。」

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