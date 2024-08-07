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巴奧／六朝元老莊智淵告別奧運 獲滿場掌聲

特派記者藍宗標／巴黎7日電
莊智淵確定不再打奧運，結束六屆奧運之旅。(特派記者季相儒／攝影)
莊智淵確定不再打奧運，結束六屆奧運之旅。(特派記者季相儒／攝影)

中華桌球隊43歲老將莊智淵確定不再打奧運，巴黎奧運桌球賽男子團體8強賽不敵日本，成為這位「六朝元老」生涯在奧運最後一戰，他說：「基本上就是最後一屆了，我是真的想要做其他事，加上現在有家庭、有小孩，其實一直有很多事情想做。」

莊智淵2004年雅典奧運起步，歷經北京、倫敦、里約、東京，今年在巴黎結束，從23歲拚到43歲，昨天男團8強賽以1：3不敵日本隊，確定是奧運最後一戰；這場比賽結束後，中華隊正要離場，大會播報用英文簡單介紹成員，莊智淵的名字也被念到，現場觀眾紛紛起身報以熱烈掌聲。

「我很開心，不只為我歡呼，大家都很熱情。」莊智淵說，不知道現場台灣人這麼多，有點像在主場打球，體育能讓大家的心在一起，「台灣是很好的地方，大家一起加油，讓這塊土地更好。」

莊智淵確定今年高掛球鞋，只剩幾場俱樂部的比賽要打，他說：「以後想做跟台灣體育和桌球有關的事，包括辦一些比賽，會跟長輩討論方式，但更多會是自己主導。」

莊智淵認為，公家單位有行政上的困難，自己做事自由度較大，可以帶動風氣，喜歡才做，就跟打球一樣。

中華隊19歲小將高承睿是莊智淵的徒弟，兩人在8強賽搭擋雙打，莊智淵表示，打球從來不會看成績，希望他們打出狀態，可以跟世界接軌就行，包含有沒有打出自己的東西。

莊智淵說：「我沒這麼偉大，自己也從指導中學到很多東西，從他們的角度去看事情，也會去問他們，所以一般都是討論和溝通。」

中華隊止步8強，高承睿輸掉第三點單打，賽後覺得很自責；他表示，對莊智淵比較抱歉，當時是1：1（點數）的局面，如果能夠拿下來，後面肯定很有機會。

莊智淵確定不再打奧運，結束6屆奧運之旅。(特派記者季相儒／攝影)
莊智淵確定不再打奧運，結束6屆奧運之旅。(特派記者季相儒／攝影)

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