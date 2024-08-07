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巴奧／拳擊奪銅陳念琴抗癌化療 「手沒力、常想吐」堅持訓練

記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣史上首位登上奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，這次在巴黎奧運奪下銅牌。(記者季相儒／攝影)
台灣史上首位登上奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，這次在巴黎奧運奪下銅牌。(記者季相儒／攝影)

台灣史上首位登上奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，這次在巴黎奧運奪下銅牌，她在2019年11月確診淋巴癌，挺過8次化療，一邊練拳一邊抗癌，永不放棄的勵志故事，鼓舞不少身處低潮中的人。新竹市政府表示，陳念琴雖未順利晉級冠亞軍賽，但創下生涯在奧運會場上的最佳成績，是新竹市在奧運場上的第一面拳擊獎牌。

陳念琴2019年11月確診淋巴癌，當時再半年就要參加東京奧運，位居69公斤量級世界排名第一、身心靈正處於最顛峰狀態的她，得知生病的消息後，對她造成巨大打擊，生性樂觀的她，甚至一度不想治療，想先拚完奧運再說，最終甚至隱瞞病情。

也因需要邊做化療、邊訓練，常常身體全身沒力，連手都舉不太起來，訓練到一半想吐更是家常便飯，原本留中長髮的陳念琴，也面臨掉髮的困擾，但為了夢想她願意忍耐，她說：「因為成就成功的過程，再苦再累都要咬牙撐過」，經過積極治療後，癌細胞也在2021年底全數消失。」

台灣史上首位登上奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，這次在巴黎奧運奪下銅牌，她在201...
台灣史上首位登上奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，這次在巴黎奧運奪下銅牌，她在2019年11月確診淋巴癌，挺過8次化療，一邊練拳一邊抗癌。(取自陳念琴粉絲頁)

東京奧運因疫情延期一年，讓陳念琴有時間好好接受治療後重返舞台，最終奪下第5名，讓她覺得是「天主給我最美的禮物」。

現年27歲的陳念琴出生於花蓮，有阿美族及布農族血統，2歲跟著爸媽移居到馬祖，國小時加入角力隊練習，因原住民深邃的五官常遭到歧視，後來改練拳擊被發現很有天賦，她14歲隻身一人來到新竹，跟著拳擊教練柯文明訓練，不過當時拳擊隊只有她1個女生，被當男生接受嚴格訓練，不過她始終都沒放棄。

陳念琴2015年首度進入保加利亞邀請賽成人組；2016拿下世界業餘女子拳擊錦標賽75公斤級賽事銅牌，並獲得奧運資格，於里約奧運晉級16強賽；2017年獲第28屆蒙古烏蘭巴托國際拳擊邀請賽75公斤級金牌，2018年獲世錦賽金牌。

陳念琴就讀清華大學運動科學系碩士班，2021年東京奧運時，清大橫跨運動科學系及資工系組成拳擊情蒐專案，對陳念琴的對手們進行情報分析，及早提供陳念琴對手攻擊戰術，也讓她順利晉級前8強。

陳念琴2021年獲第29屆蒙古烏蘭巴托國際拳擊邀請賽69公斤級金牌；2021年9月初於俄羅斯舉行的世大錦拳擊賽拿下她個人第二面金牌；2022年在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級獲得金牌；2022年獲杭州亞運66公斤級銅牌。

陳念琴14歲隻身一人來到新竹，跟著拳擊教練柯文明訓練。(清大提供)
陳念琴14歲隻身一人來到新竹，跟著拳擊教練柯文明訓練。(清大提供)

新竹市政府在大廳設置陳念琴和教練柯文明的人形立牌，為她加油打氣。(記者黃羿馨／攝...
新竹市政府在大廳設置陳念琴和教練柯文明的人形立牌，為她加油打氣。(記者黃羿馨／攝影)

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