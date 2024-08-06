巴奧／連三屆親吻拳擊擂台謝幕 陳念琴萬分感恩

陳念琴連續三屆奧運都以親吻擂台方式謝幕。(記者季相儒／攝影)

台灣「拳擊女王」陳念琴在巴黎奧運 女子66公斤級4強賽，以1：4遭到中國亞運金牌楊柳逆轉，儘管無緣金牌戰，但仍是收下生涯首面奧運獎牌，賽後陳念琴也按照「慣例」親吻了擂台地板，並且雙手抱胸怒吼感謝觀眾對她的支持，相較於無法打進金牌戰的遺憾，她心中有的是更多的感謝。

第三度挑戰奧運的陳念琴，上屆東京奧運 後還一度自曝罹癌和對抗病魔的過程，不過她不但沒有被打倒如願站上東京奧運舞台，還在巴黎奧運收穫生涯首面奧運獎牌，儘管成色為銅，但賽後陳念琴卻將失落藏在心中，全程帶著微笑受訪，並感謝這一路支持她的體育署、國訓中心、拳擊協會和後勤團隊。

陳念琴強調，今天儘管輸給楊柳，但也必須肯定對手是位令人尊敬的拳手，跟她的比賽總是能讓人享受其中，「不管是她還是還是阿爾及利亞對手，都希望她們能在擂台上盡情地發揮出來，身為拳擊手就要去享受這舞台。」

儘管過去三屆奧運結果不盡相同，但陳念琴依舊維持慣例的在賽後親吻擂台地板，並以「好友」來稱呼一路陪伴她的拳擊擂台，「從小到大我幾乎都是繞著擂台成長，上面有我們的汗、我們的淚，也有我們被擊倒的時候，感謝擂台讓我們平安完賽，親吻擂台是因為萬分的感恩。」