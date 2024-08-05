巴奧體操／「貓王」浴火重生 唐嘉鴻克服阿基里斯腱重傷 奇蹟摘銅

台灣的體操「貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子單槓決賽登場，並列銅牌。(記者季相儒／攝影)

一年半前台灣選手唐嘉鴻在國訓模擬賽發生意外，左腳阿基里斯腱斷裂，這對運動員來說致命傷勢，但他僅用半年就復出，本屆巴黎奧運 還拿下銅牌，他笑說腦中只有4個字：「浴火重生。」

「貓王」唐嘉鴻在上屆東京奧運 單槓未能闖進決賽，但最後拿下男子個人全能第7，同樣寫下台灣新猷。就在外界等著他大爆發的時候，卻在去年2月發生重大傷勢，儘管復健滿了不確定性，但在教練翁士航一路陪伴下，唐嘉鴻還是重新站了起來。

台灣的體操「貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子單槓決賽登場，並列銅牌。(記者季相儒／攝影)

唐嘉鴻傷後復出拿到金牌的比賽，恰巧就是法國世界盃 挑戰賽，當時他風光摘金，外界對於他奇蹟般的復原速度都感到不可思議，這次重返幸運地，雖然多了些遺憾，但也找到進步的動力。

翁士航為讓唐嘉鴻符合這個奧運週期的評分標準，從2022年開始不斷將難度分向上提升，從原本的5.9、6.2、6.5，到現在的6.8分，讓他在國際賽場上幾乎所向披靡，也給了國際裁判們極佳的印象分數。

經過3場近乎完美的世界盃暨奧運單項資格賽，唐嘉鴻如願取得巴黎奧運門票，就在外界都認定他很有機會摘金的時候，卻又在今天決賽狠狠摔了一跤。

台灣的體操「貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子單槓決賽登場，並列銅牌。(記者季相儒／攝影)

不過因為唐嘉鴻不服輸的個性，他很快再上槓，把原本的動作完整再做一次，最後自助天助，讓他收下這面銅牌。

唐嘉鴻說：「過去這2年大概可以用精采兩個字來形容，這趟奧運雖然只有拿到銅牌，但這只是一個開始，我會變成更好的唐嘉鴻，吸取更多經驗，然後在下次的奧運會上拿到最好的成績。」