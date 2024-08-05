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巴奧羽球／麟洋配未搭擋前感情就很好 昔教練曝湊對主因

記者洪子凱／台北即時報導
今年的巴黎奧運羽球男雙金牌戰，「麟洋配」成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。（記者季相儒／攝影）
今年的巴黎奧運羽球男雙金牌戰，「麟洋配」成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。（記者季相儒／攝影）

巴黎奧運中華隊羽球男雙李洋、王齊麟再奪金牌，振奮各界，促成麟洋配的教練廖焜福表示，兩人在搭擋前感情就很好，甚至會私下去看對方比賽，當初也看中兩人個性不同能互補，成功撮合，造就佳績。曾帶過「麟洋配」的教練廖偉喆也誇讚，兩人這次比賽心態上比東京奧運更加成熟，從小組賽到金牌賽不管領先或落後，都能穩定下來，成為二連霸的關鍵主因。

「麟洋配」的促成者、現為台北市立大學球類學系名譽教授廖焜福表示，兩人國中就是同學，搭擋前感情就相當好，有時還會私下觀看對方比賽，為對方加油，因此在促成這個組合前，就很看好他們表現，除了兩人排名都相當前面外，李洋沈穩情緒更能安撫「比較有個性」的王齊麟，現在回頭看果然收到很好的成效。

廖焜福說，金牌戰看下來，兩人比東京奧運心態上更佳成熟，在面對每顆球都不疾不徐慢慢來，落後時也不會過於急躁，甚至大家熱烈討論王齊麟「躺著打都能贏」也是因為其個子高，有時候對面壓下來的球，必須將重心放低去打，也因更珍惜每一球，因此躺著都得回球，更重要是因為有觀眾加油，讓他們可以在第三局頂住壓力贏下比賽。

過去也曾擔任李洋、王齊麟以及球后戴資穎教練、北市大球類運動學系助理教授廖偉喆則誇讚，兩人在第一場打贏日本就看得出手感非常好，而且從小組賽開始，雖然進入死亡之組，但是兩人展現拚勁，特別是王齊麟防守上有很大的進步，加上李洋網前變化，對手也有一些失誤，讓兩人成功抱回金盃。

兩人目前也正就讀北市大博士班，北市大校長邱英浩表示，兩人預計7日回國，到時學校體育學院團隊會去接機，但剛好那天他要出差東京，但會透過視訊方式送上祝福，接下來也會邀兩人看能否辦一場茶會與校內學生們經驗分享。

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