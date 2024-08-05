巴奧／產後3個月參加奧運奪銀 這位媽媽選手太狂了

英國選手拉特抱著三個月大的兒子。（歐新社）

巴黎奧運 的射擊賽場4日上演了溫馨的一幕。在奪得女子飛碟雙向銀牌之後，英國選手拉特（Amber Rutter）抱起了她三個月大的兒子，和丈夫一起慶祝這塊來之不易的獎牌。

從4月末生娃到8月初拿奧運銀牌，拉特用三個多月的時間完成了「極限操作」，把這項彷彿不可能的任務從計畫變為現實。

「我希望我的故事能激勵其他女性——證明我們的家庭和事業可以兩者兼顧。這是一個非常重要的話題。你的生活並不會因為有了孩子而結束。」拉特說。

英國選手拉特奪得女子飛碟雙向銀牌。（路透）

拉特年少成名。八年前的里約，18歲的她代表英國登上奧運賽場，並闖入女子飛碟雙向項目的決賽，雖然未能獲得獎牌，但第六名的成績對於一名小將來說已經十分難得。

里約奧運之後，她四處征戰，逐漸成為飛碟雙向項目世界頂尖的女選手。在東京奧運之前，她已經在國際射聯的世界排名上位居榜首。但是，正當她滿懷信心地準備啟程去東京時，意外發生了。由於新冠病毒檢測 結果呈陽性，她在出發前一天被迫退出奧運。

「那是我人生中最為艱難的時刻之一。當時的感覺是我可能熬不過去了。那是我職業生涯競技狀態最好的一段時間，我的訓練水平很高，心情也很愉悅。但是這件事讓我非常傷心，我開始痛恨這項運動。整晚睡不好覺，為所有的事情感到焦慮。」她說。

在那段時間，她的心理醫生保羅·休斯起到了關鍵作用。他們密切合作，拉特也走出了陰霾，又開始斬獲各項國際比賽獎牌。在2022年，她拿到了射擊世錦賽飛碟雙向混合團體的金牌和個人的銀牌。2023年，她又拿到射擊世錦賽混團的銅牌。

英國選手拉特奪得女子飛碟雙向銀牌。（新華社）

2023年，她與男友結婚。結婚之後，拉特懷孕了。然而，預產期距離奧運太近，拉特面臨著兩難的抉擇。「生娃是在計畫之中，但我又不想放棄參加奧運，於是我和我的教練團隊反覆商量，制定了一個計畫，力爭能夠在生娃之後盡快恢復訓練，趕上奧運。那段時間真是數著手指頭過日子，很高興我們最終做到了。」拉特說。

2024年4月，拉特的孩子湯米出生。一個月後，她開始嘗試恢復訓練。

「我必須合理安排訓練時間，所以我每周訓練三個上午，由祖父母照顧湯米。回家後，我會抓緊時間進行體能訓練，下午和晚上則完全屬於孩子。」拉特說。

在經過了精心計畫的備戰之後，拉特終於出現在了巴黎奧運的賽場上。資格賽，她發揮出色，125靶打出122中，排名第二晉級決賽。決賽中，她與智利選手克羅韋托·沙迪德鏖戰至加賽，最終以微弱劣勢惜敗，收穫一枚銀牌。

由於巴黎奧運的射擊場——沙托魯射擊中心——距離巴黎比較遠，照顧孩子又會分心，所以奧運前，拉特決定不帶孩子來賽場。然而，比賽結束後，她看到了丈夫和孩子在場邊為她慶祝。

「我一回頭，看見了我的兒子和老公，我簡直不敢相信這是真的。我完全沒有料到他們會來，這對於我來說是一個巨大的驚喜。這一刻，湯米未必能記得，但我一定能記得。」她說。

拉特表示，很想把自己的故事分享給其他媽媽們。「我想跟其他媽媽們說的是，生活並不會因為生孩子而結束。無論是體育也好，其他領域也好，只要你擁有熱情，你就不必停下來。」她說。

談到洛杉磯 奧運，沉浸在奪得獎牌喜悅中的拉特表示並沒有想那麼遠，現在只是想跟家人們在一起盡情享受勝利。

「過去的幾個月我太忙碌了。現在我想跟家人一起好好放鬆一下，然後再做未來的規畫。」拉特說。