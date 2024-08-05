巴奧／首次征奧就拿3金1銅 體操小巨人打破日本50年紀錄

日本體操新星岡慎之助，進帳個人本屆第3面金牌，賽後開心披著日本國旗慶祝。(中央社)

被稱為「日本 之寶」、「小巨人」的20歲日本體操選手岡慎之助5日在巴黎奧運 男子雙槓賽奪下銅牌，一個小時後，又在單槓奪下金牌。加上他日前獲得男子團體全能金牌、男子個人全能金牌，擁有3金1銅。

巴黎奧運男子體操單槓今天在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）舉行，岡慎之助以難度分5.900、完成分8.633、總分14.533分奪得金牌。

哥倫比亞選手Angel BARAJAS奪銀牌、中華隊選手唐嘉鴻、中國選手張博恒以難度分6.500、完成分7.466、總分13.966分並列銅牌。

岡慎之助在奪得單槓金牌的一個小時前，出賽雙槓項目，以總分15.300分奪得銅牌。中國選手鄒敬園以16.200分奪金，達成2連霸。烏克蘭選手柯夫通（Illia Kovtun）15.500分奪銀。

首度出賽奧運的岡慎之助擁有3面金牌及1面銅牌。上一次日本選手在同一屆奧運勇奪3面金牌是1972年。日本選手在同一屆奧運勇奪4面獎牌以上是1984年洛杉磯 奧運的具志堅（奪得5面）。

身高155公分的岡慎之助在這次日本體操國家代表隊當中年紀最小，表現幾乎無失誤，令人驚艷。日前他在男子個人全能賽奪得金牌後，被讚譽為「日本之寶」、「小巨人」。