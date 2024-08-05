我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王

伊朗何時開攻以色列？拜登和賀錦麗也不知道

巴奧／首次征奧就拿3金1銅 體操小巨人打破日本50年紀錄

中央社／記者楊明珠東京5日專電
日本體操新星岡慎之助，進帳個人本屆第3面金牌，賽後開心披著日本國旗慶祝。(中央社)
日本體操新星岡慎之助，進帳個人本屆第3面金牌，賽後開心披著日本國旗慶祝。(中央社)

被稱為「日本之寶」、「小巨人」的20歲日本體操選手岡慎之助5日在巴黎奧運男子雙槓賽奪下銅牌，一個小時後，又在單槓奪下金牌。加上他日前獲得男子團體全能金牌、男子個人全能金牌，擁有3金1銅。

巴黎奧運男子體操單槓今天在巴黎伯西體育場（Bercy Arena）舉行，岡慎之助以難度分5.900、完成分8.633、總分14.533分奪得金牌。

哥倫比亞選手Angel BARAJAS奪銀牌、中華隊選手唐嘉鴻、中國選手張博恒以難度分6.500、完成分7.466、總分13.966分並列銅牌。

岡慎之助在奪得單槓金牌的一個小時前，出賽雙槓項目，以總分15.300分奪得銅牌。中國選手鄒敬園以16.200分奪金，達成2連霸。烏克蘭選手柯夫通（Illia Kovtun）15.500分奪銀。

首度出賽奧運的岡慎之助擁有3面金牌及1面銅牌。上一次日本選手在同一屆奧運勇奪3面金牌是1972年。日本選手在同一屆奧運勇奪4面獎牌以上是1984年洛杉磯奧運的具志堅（奪得5面）。

身高155公分的岡慎之助在這次日本體操國家代表隊當中年紀最小，表現幾乎無失誤，令人驚艷。日前他在男子個人全能賽奪得金牌後，被讚譽為「日本之寶」、「小巨人」。

岡慎之助的父親岡泰正是日本職棒讀賣巨人隊的粉絲，希望兒子能成為如同巨人隊的阿部慎之助（現為巨人隊監督）那樣的「巨星」，所以為兒子取名為慎之助。日前，岡慎之助在奪得個人全能金牌後，他父親對媒體說：「我兒子也是我心中的巨星。」

日本選手岡慎之助在吊環比賽中。(新華社)
日本選手岡慎之助在吊環比賽中。(新華社)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 日本 洛杉磯

上一則

巴奧羽球／麟洋配未搭擋前感情就很好 昔教練曝湊對主因

下一則

巴奧體操／「貓王」浴火重生 唐嘉鴻克服阿基里斯腱重傷 奇蹟摘銅

延伸閱讀

體操／美「鞍馬超人」 最愛挑戰10秒解魔術方塊

體操／美「鞍馬超人」 最愛挑戰10秒解魔術方塊
巴黎奧運台灣拚獎牌成色 陳念琴力拚金牌戰門票

巴黎奧運台灣拚獎牌成色 陳念琴力拚金牌戰門票
巴奧╱來自宜蘭的「翻滾吧！男孩」唐嘉鴻母校師生雀躍

巴奧╱來自宜蘭的「翻滾吧！男孩」唐嘉鴻母校師生雀躍
巴奧體操／拜爾絲再失金 自由體操0.033分敗給巴西選手

巴奧體操／拜爾絲再失金 自由體操0.033分敗給巴西選手
巴奧體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

巴奧體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼
奧運體操／中日選手接連失誤 台灣唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌

奧運體操／中日選手接連失誤 台灣唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03

超人氣

更多 >
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚