巴奧／美國隊萊爾斯「龜派氣功」慶奪金 日媒：跑最快的動漫迷

萊爾斯贏得奧運男子100公尺金牌後，擺出「七龍珠」中著名的龜派氣功動作慶祝勝利。（美聯社）

美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）以9秒79勇奪巴黎奧運 男子100公尺賽事金牌後，比出日本 知名漫畫「七龍珠」情節中「龜派氣功」手勢慶祝勝利。日媒今天形容他是「世界上跑最快的動漫 迷」。

中央社引述法新社報導，萊爾斯比銀牌得主、牙買加好手湯普森（Kishane Thompson）快0.005秒越過終點線奪金，為現代史上最接近的賽事成績，令觀眾看得熱血沸騰。

萊爾斯賽後披上美國國旗，興高采烈地向前伸出雙手，並張開手指，模仿日本經典動漫「七龍珠」角色發射強大能量波「龜派氣功」之際會比出的手勢。

萊爾斯贏得奧運男子100公尺金牌後，擺出「七龍珠」中著名的龜派氣功動作慶祝勝利。（新華社）

據報導，現年27歲的萊爾斯對於日本流行文化的熱愛表露無遺。除了「七龍珠」之外，他也相當喜歡「遊戲王」等知名動漫。

萊爾斯在今年6月美國奧運代表隊選拔賽時，曾向攝影鏡頭亮出他的「遊戲王卡」，讓動漫迷看到後感到相當興奮。

「遊戲王」是1996年至2004年在「週刊少年Jump」連載的日本漫畫。這部作品也催生出卡牌遊戲「遊戲王卡」。

日媒「每日體育報」（Daily Sports）今天以「人類中跑最快的御宅族」當作標題，替萊爾斯取了一個外號。日文中的御宅族其中一個意思為描述熱衷動漫等次文化的人。

社群媒體上的動漫迷也回憶萊爾斯在「七龍珠」作者鳥山明今年3月以68歲之齡過世後，他向鳥山明致敬的舉動。

鳥山明過世後，萊爾斯今年3月在社群媒體X上發文致哀，稱「相當難過失去傳奇人物鳥山明，他的作品永遠影響我的生活」。

在萊爾斯拿下冠軍後，一名粉絲在X發文表示，「我確信這個龜派氣功手勢一定會引起鳥山老師的注意」。

除了萊爾斯之外，法國擊劍奧運選手在男子軍刀團體賽後，也比出「龜派氣功」手勢慶祝斬獲銅牌。

另外，其他奧運運動員也受到日本知名動漫作品啟發。巴西男排選手蘇薩（Darlan Ferreira Souza）被人發現他的手臂上刺有動漫「排球少年！！」的名言。

這個刺青是「排球少年！！」其中一個角色面對重要賽事時拿出決心的名言「我們不需要回憶」。看到蘇薩刺青的日本動漫迷認為可見這部作品影響力之大。

「排球少年！！」描述排球校隊的故事，主角日向翔陽即使身材矮小仍決心克服困難，種種情節激勵人心。而日本國內排球受歡迎的程度也因為這部作品推波助瀾而上升。