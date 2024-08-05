巴奧體操／打敗李蘇妮奪金 17歲女將曾與法國協會對抗

阿爾及利亞選手內穆爾一鳴驚人摘下高低槓金牌，在現場觀戰的拜爾絲也起立為她鼓掌。(新華社)

在法國出生長大，在法國接受體操訓練，17歲的內穆爾（Kaylia Nemour）卻是披著阿爾及利亞國旗，站上巴黎奧運 女子體操高低槓頒獎台最高點，讓她直呼完成人生夢想，「不敢相信如今真的發生，不知道該如何言語。」

內穆爾在2021年進行膝蓋手術，缺席賽場1年後，她的私人醫生評估她的恢復狀況良好，但要回歸賽場還需要來自法國體操代表隊隊醫的綠燈，卻遲遲未等到回應，她說：「我很生氣，也無法理解，我覺得這一點都不公平。」

此外，法國體操協會希望她離開所屬的俱樂部，回到國家隊訓練，但內穆爾並不願意，種種矛盾之下，眼看爭取奧運門票的時間逼近，內穆爾的教練提出其他選項，她說：「我的教練說，既然此路不通，那就試試看其他方式，一定會有出路。」

她的祖父母來自位於北非的阿爾及利亞，父親為法國、阿爾及利亞雙重國籍，改為父親家鄉出賽成為選項，而這又是一段長路，國際體操總會在2022年7月同意了她的轉籍，但因法國體操協會的阻擋，她仍無法代表阿爾及利亞出賽，直到去年透過網路請願、媒體報導施壓，才獲得法國體操協會放行，趕上在資格賽取得奧運門票，踏上五環殿堂。

內穆爾在高低槓決賽取得15.700分，擊敗中國選手邱祺緣的15.500、美國選手李蘇妮（Sunisa Lee）的14.800分，為阿爾及利亞、非洲國家贏得歷史性的體操金牌。

英國獨立報（independent）傳神描述，「在某個VIP包廂裡，幾位法國體操協會高層可能正在觀看比賽，思考著為何讓這樣驚人的天賦給溜走了。」