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巴奧／「胯下一包」卡桿 法國撐竿跳選手淘汰卻暴紅

體育新聞組／綜合報導
法國選手阿米拉提以「最悲壯的方式」輸掉比賽。（路透）
法國選手阿米拉提以「最悲壯的方式」輸掉比賽。（路透）

巴黎奧運田徑項目3日上演第三日賽事上演了有趣的一幕，法國選手阿米拉提（Anthony Ammirati）在比賽中挑戰5.7公尺的高度準備翻越時，因為他「胯下一包」卡到桿子，最終三跳失敗，這一幕當下讓主播和球評一時語塞，略顯尷尬。總成績只阿米拉提拿第15名，無緣晉級準決賽。

21歲的阿米拉提是法國的前U20世錦賽冠軍，身穿藍色運動服的他，在巴黎奧運前兩跳5米40及5米60均一跳通過，不過到5米70的高度時，前兩次試跳均失敗而回，到第三跳意外地成為網上熱話。

從比賽片段見到，阿米拉提雙腿似乎已經成功跨過，但橫桿卻因為他下面那一包碰到桿子，導致試跳失敗。

法國選手阿米拉提「下體」不慎把橫竿打落。(影片截圖)
法國選手阿米拉提「下體」不慎把橫竿打落。(影片截圖)

這段影片被瘋狂轉傳，阿米拉提立刻成了網路熱門人物，Instagram粉絲數更是暴漲將近六倍。有網友笑稱：「但是他贏得全世界女孩的芳心」、「獲得了更大的榮耀」；阿米拉提社群下方的留言，滿滿是法國長棍麵包的emoji

第一次參加奧運的阿米拉提結束在家鄉的比賽，撐竿跳是他唯一參賽的項目，不過他的「好表現」已經被慢動作撥放到全世界，一夕暴紅。

事實上日本撐竿跳選手荻田大樹在2016年里約奧運亦有類似經歷，也是被認為是在翻越橫竿時不小心被下體掃掉。但有專家出來解釋，荻田大樹其實是不慎用手推掉橫竿，而非他的下體。

法國選手阿米拉提以「最悲壯的方式」輸掉比賽。（路透）
法國選手阿米拉提以「最悲壯的方式」輸掉比賽。（路透）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 日本 emoji

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