巴奧／5度挑戰終奪金 約克維奇：生涯對國家最大成功

約克維奇5度挑戰，終於拿下奧運金牌。(新華社)

生涯獨缺的奧運金牌，37歲的塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）巴黎奧運 終於如願，名列頭號種子的他金牌戰歷經2小時50分鐘的激戰，以7：6（7：3）、7：6（7：2）力退小16歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），達成生涯「金滿貫」讓他激動流下男兒淚，頒獎典禮上不斷親吻手上的金牌。兩盤都是打到「搶7」落敗的阿爾卡拉斯坦言，「如此輸球方式很難受」。

5度挑戰五環聖殿，「約帥」約克維奇渴望的金牌到手，讓他加入「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）、美國傳奇阿格西（Andre Agassi）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和美國女傳奇小威廉絲（Serena Williams）行列，成為史上第5位完成「金滿貫」選手，從所有肢體動作都可感受到他滿滿的喜悅。

「我對我感受到的一切有點不知所措，在場上時有上百萬種不同情緒，很正向、很榮耀、很開心。」約克維奇提到，有機會爭奪生涯第一面奧運金牌，也真的完成目標，「這是我生涯對我國家帶來的最大成功。」

已打下24座大滿貫的「約帥」不諱言，想在個人生涯累積更多榮耀，但代表國家感受又不同，不管是台維斯盃奪冠或是奧運摘金，且37歲拿下奧運金牌是前所未見，他笑說已經準備好大肆慶祝，「我迫不及待要迎接之後的48小時。」

24座大滿冠、428周世界第一都是網壇紀錄，「約帥」在巴黎集滿生涯最後一塊大賽拼圖，他承認過去常覺得自己做得不夠多，場上、場下都如此，嚴以律己一直是自身很大課題，如今能為塞爾維亞帶回奧運金牌、完成生涯金滿貫，也完成所有紀錄，「我非常感激。」

而今年已摘下法網和溫布頓冠軍，阿爾卡拉斯不諱言，上場目標就是奪勝，「但拿到銀牌，我必須非常驕傲。我正在建立一個非常棒的生涯，我希望能持續下去。」

阿爾卡拉斯奧運初體驗以銀牌作收。(歐新社)

「老實說，我很驕傲站在這樣的位置，很驕傲為西班牙帶回獎牌。我很確定我的時刻會到來，有一天我會把金牌帶回西班牙，所以我會繼續等待這一刻，為這一刻持續努力，但現在我要先享受這面銀牌，這也是很不可思議的成績。」阿爾卡拉斯說。

兩盤都是打到「搶7」落敗，阿爾卡拉斯坦言，如此輸球方式很難受，「我有過機會，是我沒掌握。約克維奇打得很好，確實穩住自己位置，再艱難時刻又提升水準，打出不可思議的內容。」他坦言對輸球結果非常失望，但也能昂首離場，「我為西班牙付出所有，盡我所能，所以我能以自己表現為榮。」