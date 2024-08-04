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巴奧／夢想不只有擊劍…江旻憓退休 盼能到聯合國工作

新華社／巴黎4日電
江旻憓日前自巴黎返抵香港。（中通社）
江旻憓日前自巴黎返抵香港。（中通社）

剛在巴黎奧運摘得女子重劍個人金牌的香港選手江旻憓，4日發文稱將告別全職擊劍運動員生涯，期待新的職業發展。

這位技術精湛、性格開朗、外表出眾的運動員，在奪金後很快被祝福和掌聲圍繞。透過社交平台的海量碎片，人們在江旻憓身上發現了更多驚喜。美國史丹福大學、中國人民大學、香港中文大學的求學之路，以及烹飪、鋼琴、繪畫、瑜伽等豐富的愛好，讓大家迫不及待給她貼上「完美」的標簽。

但很多人不知道的是，這位看起來無懈可擊的運動員，決賽後在混合採訪區幾乎泣不成聲。

「我只是想不要輸得那麼難看。」對於最後的逆襲，江旻憓表示自己儘量將注意力集中在進攻上，幾乎忘記了分數。她從一堆記者面前走過，思路清晰但略微激動地回答每一個問題。直到尾聲，她依舊說道：「在這麼多採訪之後，我還是不敢相信這（冠軍）是我。」

畢竟在第三次奧運之旅，她才登上最高領獎台。擊劍出現在她生命中的時間點，也沒有像其他職業選手那樣早。

江旻憓此前嘗試過許多運動，包括田徑、跆拳道和花樣滑冰，直到父親向她推薦了擊劍。「擊劍就像體育界的芭蕾，非常優雅，我真的很喜歡它。」江旻憓11歲才正式開始接受重劍訓練。

好在成績迅速給了她正向反饋。13歲成為全國少年錦標賽U17組冠軍、2008年在亞洲青少年擊劍錦標賽中奪金、20歲參加擊劍世界盃拿下銅牌……這個天生左撇子、手長腿長的高個女孩，憑藉堅持不懈的努力訓練，在賽場不斷釋放潛能。

她曾為備戰里約奧運休學一年，奧運首秀拿到第11名，之後在東京奧運上拿下個人賽第五名，為香港隊創下歷史。

但這一路伴隨她的不只是榮譽和突破，傷病也如影隨形，其中包括兩次前十字韌帶撕裂。直到這次比賽前，膝蓋上的傷仍困擾著她。

「我訓練的時候把膝蓋的半月板弄壞了，也因為受傷退出亞錦賽，所以很焦慮。」江旻憓說，一直到奧運前兩周，自己才調整好身體狀態。

參加巴黎奧運一直是她的目標，如今這枚奧運金牌如願成為她職業生涯閃閃發光的裡程碑。

但她的夢想不只有擊劍。在史丹福大學學習國際關係時，江旻憓就希望以後能去聯合國工作，並在此前去瑞士時順道參觀了聯合國設在當地的相關機構。

她此次發帖也寫道：「我期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長……為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。」

對於江旻憓在巔峰時結束全職運動員生涯，觀者的反應有祝福，有驚訝，也有遺憾。在大家眼裡，拿到奧運金牌的江旻憓是「完美」的，但勇於做出這個決定、探索更大世界的她，更加令人驚喜。

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