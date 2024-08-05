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巴奧／羽球麟洋配東奧後陷低潮 坦言沒想過奪牌

記者黃婉婷／台北5日電
連兩屆奪下奧運羽球賽男雙金牌的「麟洋配」，賽後透過視訊與台北車站前的支持民眾說說話。(記者黃婉婷／攝影)
連兩屆奪下奧運羽球賽男雙金牌的「麟洋配」，賽後透過視訊與台北車站前的支持民眾說說話。(記者黃婉婷／攝影)

中華羽球隊黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運擊敗世界排名第一的中國大陸組合，為中華民國奪下本屆賽事第一金，創下連霸歷史。兩人跨海受訪時坦言「沒想過拿牌」，王更透露，頒獎典禮聽到國旗歌那刻快要哭出來，也感謝在台應援的民眾，「你們給了非常大的力量」。

中華電信昨晚在台北火車站一樓車站大廳搭設大型電視牆螢幕，舉辦「看中華挺台灣，為台灣加油」應援轉播活動，破千人湧入現場為中華隊集氣，「麟洋配」奪金那刻，現場歡聲雷動，賴清德總統更驚喜致電在現場加油的王齊麟爸爸王偉建，大讚兩人為國爭光。

李洋、王齊麟隨後透過視訊跨海受訪，王偉建先是開心的和兒子揮揮手，並對即將退休的李洋說，「我每次都說你是最棒的，沒有你就不會有奧運雙打金牌，真的讓我們非常光榮」，李洋則謙虛地說「是一起努力來的」。

談及奪金時的心情，王齊麟說，很開心有在第三局領先時保持氣勢，也感謝搭檔、教練不斷鼓勵他，更謝謝在螢幕前的觀眾，「你們給我們非常大的力量」，很榮幸為中華隊拿下第一面金牌。李洋則說，很開心能跟國人分享這面金牌的喜悅。

被問到是否想過再得金牌，王齊麟笑說「完全沒有，目標八強」，李洋則說「小組賽能出線就偷笑了」，並稱今天上場就是希望打出優勢，抱持衝擊對方的心態去打每一分，很開心做到了。王齊麟透露，頒獎典禮時，聽到國旗歌的那刻快要哭出來，因為一路走來並不容易。

至於奪金是否會動搖李洋的規畫，李洋搖搖頭說「沒有」，他感謝羽球場帶來的所有回憶，認為是時候好好放下羽球選手的身分，轉為推廣羽球。

羽球教練陳宏麟受訪時提到，麟洋配在上屆東京奧運奪下金牌後陷入低潮，也想盡辦法突破困境，因此看到兩人奪牌，「其實滿開心的」，他也笑說，賽前完全沒有預期能奪下金牌。針對決賽表現，他打出100分，「出發前就是抱著必死決心拿出最好表現，最後也努力達成目標。」

陳宏麟指出，4、5月時就在為奧運賽事做準備，嘗試不同打法和調整心態；被問到如何克服壓力對戰世界第一的壓力，他說，還是要靠自己，教練只能協助心理建設，或是模擬過往對戰紀錄，決賽就發揮得不錯。

由於決賽時雙方比分咬得很緊，麟洋配或許因為緊張出現許多失誤，陳宏麟說，決賽時每一分都會特別謹慎，且賽場上速度很快，根本沒時間思考，只能靠自然反應和賽前預測。他說，在現場就是「叫他們拚了」，因為稍微膽怯就會被翻盤，寧願失誤也不退縮。

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