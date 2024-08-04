巴奧體操／30歲生日禮物 中國劉洋奪金 想吃三鮮餡餃子

8月4日，中國選手劉洋在比賽中。(新華社)

下個月將迎來30歲生日的中國選手劉洋，在巴黎奧運 上給「而立之年」準備了一份最好的禮物。4日他衛冕男子吊環冠軍。從1984年洛杉磯奧運李寧首奪吊環金牌，到2008年北京奧運陳一冰問鼎，劉洋是首位連續兩屆奧運榮膺「吊環王」的中國運動員。

當天決賽，第二個出場的劉洋選擇了難度系數6.400的動作。比賽前他在吊環上簡單做了調整，隨後每個動作都完成得乾淨利落，每一次懸停，他都如同一根針靜止在半空中，等待裁判的確認和觀眾的掌聲，整套動作一氣呵成，最終得到15.300分的全場最高分。

頒獎儀式上，劉洋親吻著金牌，將金牌兩次貼在隊服胸前的五星紅旗上。

8月4日，冠軍中國選手劉洋在頒獎儀式上。(新華社)

「我覺得今天表現還是有一些小瑕疵的，對於我這種完美主義者來說還不夠。」劉洋賽後謙遜地說，「馬上就到而立之年了，這枚金牌對於自己的人生來說，寫下了比較好的篇章。」

第三次踏上奧運賽場的劉洋志在衛冕。賽場上，自信與沉穩寫在這位老將臉上。回顧本屆奧運征程，劉洋既興奮又遺憾。「興奮的是自己成功衛冕，把這塊金牌留在了中國隊，但吊環冠軍只是小目標，遺憾的是最想得的團體冠軍還是沒得到。」

此前的男團決賽中，劉洋在吊環項目上得到15.500的全場最高分，但由於最後一項出現的失誤，中國隊遺憾錯失金牌。賽後劉洋淚灑賽場，哭紅的眼睛令人心痛，從東京奧運 堅持到巴黎奧運，男團金牌是他最高的夢想。

作為中國體操隊年紀最大的隊員，團體賽後他主動攬起責任，「雖然自己表現得還可以，但沒有在其他項目上幫助到團隊，感覺很遺憾，年輕運動員第一次參加奧運，出現失誤還是經驗問題，自己作為老隊員應該更多地鼓勵和提醒」。

里約奧運時，中國體操隊遭遇了「滑鐵盧」，劉洋排名吊環第四名。東京奧運，劉洋的膝蓋出現了傷病，帶傷衝金成功後，他經歷了膝蓋手術，一度長時間遠離賽場。直到去年，劉洋才重新找回巔峰狀態，在世錦賽中奪得吊環冠軍。

「這個奧運周期備戰遇到了很多困難，傷病問題、恢復問題的挑戰都是前所未有的，但最大收穫就是讓自己變得更自信了。」劉洋說。

這三年，劉洋和家人聚少離多。每次回家，父母都會包他最愛吃的三鮮餡餃子 。奪冠後的劉洋期待地說：「先想著三鮮餡餃子，然後再想想其他快樂的事！」