巴奧／中國男乒奪金 樊振東圓夢大滿貫：我不是天才選手

8月4日，樊振東在比賽中。（新華社）

時隔三年再度殺入奧運乒乓球男單決賽，中國隊27歲的樊振東這次沒有留下遺憾。

隨著一記反手直線進攻得手，比分最終定格為4：1，一向內斂的樊振東扔掉球拍徑直衝向教練王皓，師徒倆緊緊抱在一起。

用了整整八年時間（2016年首奪世界杯單打冠軍），樊振東終於成為繼瑞典 選手瓦爾德內爾（Jan-Ove Waldner）、劉國梁、孔令輝、張繼科 、馬龍之後，第六位成就大滿貫的乒乓球男單選手。

中國選手樊振東拿下個人的首個奧運乒乓球男單冠軍，完成了職業生涯的大滿貫。（中通社）

樊振東年少成名，16歲躋身世界前五，17歲早早拿下個人的首個世界冠軍，21歲更是登頂世界第一。巴黎奧運 之前，他已擁有四座世界杯單打獎杯、兩個世乒賽單打冠軍，但距離大滿貫目標始終差了一步。

三年前的東京奧運男單決賽，樊振東拼盡全力，以2：4不敵馬龍。不過，他很快調整過來決定再戰巴黎。樊振東曾對記者說：「任何時候都不會輕言放棄，我會戰鬥到最後一刻。」

然而，巴黎奧運周期的挑戰可謂「空前」：傷病的不時侵襲，隊友王楚欽等人的異軍突起，以及自身狀態的波動，讓樊振東承受著巨大衝擊。

奧運抽籤他也不太走運，身處「死亡半區」的樊振東面臨連續硬仗的考驗。單打開賽後，隊友王楚欽過早意外出局，讓中國男單的奪冠重任一下子壓到了樊振東一個人身上。

「這一路上每場球都相當於決賽，不容有失。」重壓之下，「孤勇者」樊振東爆發出驚人的鬥志，八強賽面對老對手張本智和，樊振東在兩度落後的情況下苦戰七局最終上演大逆轉，其頑強的意志和極佳的手感，讓對手都不禁感嘆「輸得並不遺憾」。

8月4日，樊振東在比賽中。（新華社）

決賽面對對手咄咄逼人的搏殺，樊振東的打法更加靈活，出色的相持能力讓莫雷高德滿場飛奔。第五局在被對手連續挽救五個賽點的情況下，樊振東沒有慌亂，最終穩住陣腳拿下比賽。

樊振東說，比賽中自己真正做到了投入其中，「沒有徘徊，沒有動搖過，我始終在堅定地做自己」。即使面對對手的頑強抵抗，他始終都有一種「一直這麼打下去的欲望。」

樊振東說，自己並不是所謂的「天才」，「我覺得天才選手有很多，自己不是天才選手，或者說有過人的天賦。場上的表現都是需要平時的積累、適合自己的心態。」他說，對於運動員來說，無論是職業生涯哪個階段，都會遇到困難和失敗，但這些其實反而會讓一個運動員成長得更好，「但前提是你要有勇氣面對」。

走下領獎台，樊振東說，眼下來不及慶祝，接下來的團體賽就是他的「下一個目標」，他會和隊友並肩作戰。