巴奧／拜爾絲連拿3金打臉黑粉：他們現在真的很安靜

下屆洛杉磯奧運，31歲的拜爾絲還會不會繼續征戰？3日在巴黎奧運女子跳馬決賽奪金的拜爾絲的答案是：「永不說不。」(美聯社)

被譽為史上最佳體操選手的美國女將拜爾絲 （Simone Biles），巴黎奧運 先摘下女子成隊和女子全能金牌，跳馬再以宰制力分數奪下本屆賽事第3金，以實際行動「打臉」3年前的冷嘲熱諷，且她還有平衡木和地板決賽將出場，有機會挑戰前蘇聯體操女將拉特妮娜（Larisa Latynina）保持的9金紀錄。

27歲的拜爾絲過去兩屆奧運已經拿下4金1銀2銅，其中4面金牌都是2016年里約奧運拿下；東京奧運仍是眾所矚目焦點，她卻在擅長的跳馬發生失誤，且因出現「空中失感」的心理疾病退出接續成隊、女子全能、跳馬在內的多項決賽，遭受許多批評。

一度淡出體操界的拜爾絲，讓外界意識到運動員心理狀態的問題；2023年6月，拜爾絲宣告復出，同年的全國錦標賽拿下第8座全能冠軍，世錦賽也摘下生涯第6面全能金牌，再次擦亮「體操皇后」稱號。

再度踏上五環聖殿，已經收穫女子成隊和個人全能的拜爾絲，跳馬決賽再度宰制全場，她第一跳就拿出難度6.4的大絕招「拜爾絲二式」，這個以她為名的動作是拜爾絲二式，目前女將只有她能完成這動作，她幾乎完美落地後也獲得15.700的超高分，勝負幾乎底定；她第二跳以5.6難度的動作獲得14.900分，兩動作平均拿下15.300分，成為決賽8位選手唯一得分突破15分的女將，單屆第3金到手。

27歲已經是美國體操隊最資深，拜爾絲對退休 不說死，「永遠別說絕不。下一次奧運是主場，所以你永遠不會知道會如何。」不過她也補充，4年後自己已經「真的很老了」。

拜爾絲倒是對東奧強力抨擊自己的評論家「直球對決」，她說：「他們現在真的很安靜，這真的很怪。」