巴奧／10屆奧運都沒缺席 喬治亞射擊女將正式退休

喬治亞射擊女將薩盧克瓦澤出賽巴黎奧運25公尺手槍資格賽。（美聯社）

連10次征戰奧運縱橫賽場36年的喬治亞射擊女將薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze），決定巴黎奧運 後正式退休 。

美聯社和路透社報導，薩盧克瓦澤19歲時首次登上1988年漢城（現譯首爾）奧運，當時她代表蘇聯參賽，奪下25公尺手槍金牌、10公尺空氣手槍銀牌。

接下來1992年巴塞隆納、1996年亞特蘭大、2000年雪梨、2004年雅典、2008年北京、2012年倫敦、2016年里約和2021年因COVID-19疫情延後登場的東京奧運，她都沒缺席。

到了2024年巴黎奧運，55歲的薩盧克瓦澤成為第一位10度參加奧運的女子選手，追平加拿大男子馬術選手米勒（Ian Millar）創下的最多參賽紀錄；且由於米勒生涯曾抵制1980年奧運沒參賽，薩盧克瓦澤成了史上第一位連10屆都進入奧運殿堂的選手。

1990年代，喬治亞獨立後她難以養家糊口，差點就不再參賽。她曾說：「第1次奧運之後，我甚至不能想像會在10屆奧運中較勁。」

2016年里約奧運，她和馬查華利安尼（Tsotne Machavariani）寫下奧運史上首次母子一起參賽的紀錄。

2021年東京奧運過後，薩盧克瓦澤也曾宣布退休，不過被她的父親、同時也是她的教練說服繼續再戰。

薩盧克瓦澤的父親於今年初去世，享耆壽93歲，但他在世時見證了女兒獲得巴黎奧運的參賽資格，為了紀念父親，薩盧克瓦澤選擇出賽，不過她說這次真的是最後一次參加奧運了。

她昨天在最後一場比賽結束後，在沙托魯國家射擊中心（Chateauroux Shooting Center）附近告訴美聯社：「他不僅是我在運動方面的導師，也是我生活中的導師。他是個相當有智慧的人。」

薩盧克瓦澤說：「他一生中從未要求過任何東西。我們的關係有默契到只要用眼神就能知道對方在想什麼。」

她回憶起父親說的話：「『如果妳放棄，就沒有回頭路了，就去試試看吧』。這是他一生中唯一要求我的事，我想以後或許也沒有機會了，為了他，我使盡全力。」

她說，自己兒子也向她施壓，威脅她說：「如果你放棄，我也要放棄。」

薩盧克瓦澤參加10屆奧運，一共獲得3枚獎牌，金、銀、銅各一。她在巴黎奧運10公尺空氣手槍項目名列38，在25公尺手槍項目排名40，這意味著她未能闖入決賽。

薩盧克瓦澤的最後一面獎牌是在2008年北京奧運，是她個人首次替1991年獨立的喬治亞進帳一面銅牌。儘管2008年喬治亞與俄羅斯 交戰，她在頒獎台上仍擁抱俄羅斯銀牌得主帕德里納（Natalia Paderina），展現和平精神。

但薩盧克瓦澤與奧運的緣份可能還未了，因為她是自己射擊俱樂部的教練，也是喬治亞奧委會副主席。