巴奧／首次參加奧運就奪金 跳水冠軍龍道一還會說唱、剛發單曲

巴黎奧運跳水男子雙人3米板決賽中，中國隊組合龍道一（左）和王宗源奪得金牌。(中新社)

在巴黎奧運 跳水項目中，中國雙人組合龍道一和王宗源拿下男子雙人三米板金牌。今年21歲的龍道一，去年才加入國家隊，本屆是他第一次參加奧運，他賽後受訪透露，訓練的痛苦在頒獎台上那一刻都值了。而根據媒體報導，龍道一還有另一個身分──說唱歌手，他以藝名「Dragon-one」發行過數首單曲，最新一首還是上個月發布的。

橙柿新聞報導，龍道一出生於貴州榕江，從三、四歲就開始在兒童業餘體操運動學校學習體操，七歲時入選河北省石家莊市體育運動學校，並於次年進入河北省跳水隊集訓。

「我跟一個隊友說過，我說我好孤獨，訓練好枯燥、好痛苦」，龍道一在奪牌後受訪時表示，「他說如果你站在領獎台上，給你頒發獎牌的時候，你那個時候孤獨嗎？你那個時候痛苦嗎？仔細想過他這句話，真是那個時候什麽都值」。

巴黎奧運跳水男子雙人3米板決賽中，中國隊組合龍道一（前）和王宗源奪得金牌。(新華社)

龍道一的母親韋學艷收看轉播得知兒子獲得金牌，激動地和周圍的人擊掌相慶，「他的每一塊獎牌都由汗水澆鑄而成」，她說，她相信兒子一定能夠奪得冠軍，輝煌一刻的背後是兒子的堅持不懈。

報導還提到，龍道一除了跳水還有另外一項專長，那就是說唱。他用藝名「Dragon-one」出過好幾首原創單曲，上個月才剛發了一首最新創作歌曲「場壩街的崽」。許多網民發現後，紛紛留言驚呆了：「原來唱跳全能的跳是跳水的跳啊」、「奧運冠軍也會唱RAP」、「這真的超級全能了可以說，這跨度有點大」。

跳水冠軍龍道一還是名嘻哈說唱歌手，上個月剛發了歌。(取材自橙柿新聞)

影音來源：@qingdou