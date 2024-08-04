巴奧／2028再戰奧運？拜爾絲：永不說不，但我真的老了

下屆洛杉磯奧運，31歲的拜爾絲還會不會繼續征戰？3日在巴黎奧運女子跳馬決賽奪金的拜爾絲的答案是：「永不說不。」(歐新社)

巴黎奧運 女子跳馬決賽，27歲體操女王拜爾絲 (Simone Biles)王者歸來奪得金牌，是她個人本屆奧運的第三金。下屆洛杉磯 奧運時，拜爾絲已是31歲之齡，她會否繼續征戰成為了話題。

在勇奪第三金時，媒體即時問及巴黎奧運會否是她最後一次參加比賽，她說，「永不說不，下屆奧運就在家裡舉行，所以你永不知道，但到時我真的老了」。

在巴奧迄今的三項女子體操裡，這位體操天后全部摘金，包括團體賽、全能和跳馬，現在總共有10枚奧運獎牌，其中7枚是金牌。

2021東京奧運奪金呼聲極高的拜爾絲，在團體賽決賽時突然宣布退賽，之後甚至宣布退出餘下的個人全能賽項目，這個舉動震驚全球。她當時解釋，「我們必須保護自己的身心，而非做全世界想要我們做的事」。

儘管不少人指責她軟弱、半途而廢、讓國家蒙羞，但她的健康一直備受關注。東奧之後她停止體操運動兩年，最終在治療師的幫助及隊友的支持下重返巴黎參加比賽，成績也說明她的天后地位無人能夠取代。

拜爾絲說真的很高興能夠再次參加比賽，又指「負面評論在達到一定程度後，會讓人感到痛苦，但我仍在接受治療，以確保我的心理健康狀況良好」。

教練洛朗蘭迪(Laurent Landi)表示，為了康復，「拜爾絲所做的一切令人驚嘆，坦白說創傷是深刻而真實的，要重新復出簡直不可能。很高興看到她在賽場裡享受每一刻。」

有評論認為，比起逞強完成一場很可能會讓自己身心受傷的比賽，在全世界目光下，誠實地放下驕傲面對自己，做出最適合的決定，這需要更強大的心理質素才能做到，而拜爾絲確實做到，這個份量已超越奧運金牌。

在「永不說不」下，不少人期望在2028洛杉磯奧運還能見到她的身影。