巴奧／4年後參加洛杉磯奧運？「女飛魚」雷德基：我很樂意

美國女子泳將雷德基(右)3日在巴黎奧運800公尺自由泳比賽中獲得金牌後，被問到「四年後想不想去參加洛杉磯奧運」時，回答「我很樂意」。左為獲得該項目比賽銅牌的美國選手麥登(Paige Madden)。(路透)

美國「女飛魚」雷德基 (Katie Ledecky)3日在巴黎奧運 贏得個人第九面奧運金牌，連續四屆獲800公尺自由式金牌；前兩天則寫下1500公尺自由式長泳14年不敗紀錄。今年她27歲，2028年將滿31歲，被問到「四年後想不想去參加洛杉磯 奧運」，雷德基回答「我很樂意」，但她也不忘提到，未來四年情況無人能料。

本周雷德基奪金之前，還沒有哪位女泳將在27歲生日之後拿到奧運金牌。洛杉磯奧運，將是雷德基出生後，首次在美國舉行的夏季奧運。雷德基7月31日贏得1500公尺長泳金牌後說：「過去幾個月和過去幾年，我一直堅持說我很樂意在洛杉磯參賽。」但她也表明，四年後她是誰或在哪，能游多快，都是未知。

3日拿下第九面奧運金牌後，雷德基說：「只要我還可以，就會盡力而為」。雖然她再次提及，「這當下我真的是一年接一年地面對；本周以後的日子我也真的沒有想太多。」

但她明確說道：「是的，我覺得我還不到結束這項運動的時候，我很願意繼續下去。看到法國選手在此得到的支持，我想所有美國運動員都在想，在洛杉磯有家鄉觀眾會很酷；能在那裡參賽就太棒了。」

沒有跡象顯示，雷德基未來三年內會去別的地方。她熱情又感性地談到自己的教練內斯特(Anthony Nest)、長泳隊友芬克(Bobby Finke)和史密斯(Kieran Smith)。但她提到，她想透過追求泳池以外的事，讓自己的生活更有趣，也許上法學院或研究所。

目前唯一確定的是，雷德基會繼續游泳。今春她曾在電視受訪時說：「我認為2028年將是我的職涯令人難以置信的上限，」但她很快糾正了自己：「其實我根本不想說『上限』，因為誰知道呢？也許到了2028年我會說：『不，我還不想結束，我要繼續下去。』」