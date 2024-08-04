巴奧／東奧冠軍8強提前出局 陳雨菲：3年來…終於解脫

陳雨菲巴黎奧運8強提前落馬，她賽後透露社群分享「終於解脫」。（新華社）

東京奧運 金牌戰，中國名將陳雨菲歷經3局大戰力退台灣「一姊」戴資穎 ，巴黎奧運 帶著衛冕軍身份出征卻在8強提前落馬，她賽後透露社群分享「終於解脫」，3年來太多壓力和責任讓自己無法喘息。

陳雨菲8強賽在「內戰」敗給自家人何冰嬌，沉澱心情後在社群上分享心情，同時感謝大家關心。

「其實我更多的感受是終於解脫了，這三年太多的壓力和責任讓我無法喘息，結束的這一刻，我突然感覺能輕鬆的呼吸了。」26歲的陳雨菲寫道，8強賽下場後，教練們都問能為自己做些什麼，「我想我需要很久很久的休息，去修復這三年破爛不堪的身體，去修復我早已不那麼堅定的靈魂。」

陳雨菲表示，未來的路還沒想好，但請關心自己的朋友們不需要太擔心和難過，「無論在哪裡，我們都在一起。」貼文下剛拿下混雙金牌的隊友黃雅瓊也暖心回覆，要陳雨菲好好消息，把3年的壓力釋放，「和成績無關，你還是那個最棒的菲！」

戴資穎、陳雨菲、南韓「世界球后」安洗瑩和日本前球后山口茜包辦世界前4多時，4人都曾當是世界第一，被稱為羽壇「F4」，但巴黎奧運戴資穎因傷止步分組賽，陳雨菲和山口茜昨天巴黎奧運女單進行4場8強賽，只有8強賽淘汰山口茜的安洗瑩晉級4強。

安洗瑩4強賽將碰印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），東宗8強賽擊敗「台灣之友」依瑟儂（Ratchanok Intanon），讓分組賽最終戰擊敗小戴的依瑟儂連兩屆止步8強。另場4強賽將由何冰嬌對決巴西奧運奪金的西班牙名將馬琳（Carolina Marin）。