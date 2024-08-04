巴奧／林郁婷性別風暴 國際拳總被指幕後黑手

林郁婷（左）挺進8強，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(特派記者季相儒／攝影)

國際拳擊總會（IBA）與國際奧會（IOC）的糾紛，在巴黎奧運 形成性別風暴，台灣女將林郁婷被捲入其中，美國拳擊協會為此打抱不平，直指IBA主席克列姆列夫想擾亂奧運賽事。

林郁婷16強賽打滿3回合拿下勝利，但賽後面對超過50名國外媒體包圍不發一語、快速通過，昨天面對台灣媒體終於分享首勝心得，回想東京奧運在16強止步，今年一開始難免有不好心態，但是照著策略去執行拉出尾盤，「表現算還不錯。」

林郁婷與阿爾及利亞選手哈利 夫都被捲入性別疑雲，起因為去年3月世錦賽，兩人遭IBA以未通過性別檢測 為由取消資格，然而並未公布檢測方式，僅由克列姆列夫受訪指出，兩人被驗出有XY染色體。

美國拳擊協會執行長麥克阿提在接受華盛頓郵報訪問，搖頭嘆息說，「我認識林郁婷、哈利夫好幾年，她們從來沒有被檢測出睪固酮過高。」麥克阿提直言，克列姆列夫賽前在社群媒體上的發文，才導致輿論甚囂塵上。

「所有人都要遵守規定。」麥克阿提表示：「然而我們擔心，有人有想要看到巴黎奧運小組及奧運模式拳擊失敗，也只有一個人有這樣的動機。」IBA因多次爆發裁判作弊醜聞，在2016年里約奧運後就遭到IOC停權，2023年更因被指控長期受賄、操縱比賽和選舉舞弊，被取消認證，由IOC自行籌辦奧運拳擊賽事。

針對近期性別紛擾，IOC也召開記者會背書，強調過去多年來，兩名運動員持續參與女子國際拳擊賽事，包括多個由IBA舉辦的比賽，發言人亞當斯清楚表明兩人就是女性，「根據參賽資格、根據護照、根據她們的參賽歷史。」

行政院長卓榮泰也在臉書貼文力挺林郁婷，強調絕不接受有任何人，質疑她在奧運女子拳擊的賽場上，爭取榮耀的資格與決心。

林郁婷母校、文化大學昨天則表示，林郁婷一路從大學就讀至碩士，今年成為新科博士生，且將以專業技術人員身分接聘文化大學體育系專任助理教授。文大表示，本次比賽中，林郁婷展現頂尖拳擊技術，表現無懈可擊並搶下8強門票，也是繼2023年杭州亞運替中華隊奪得首金後，再次於國際賽事中嶄露頭角。儘管林郁婷曾因性別爭議問題受到關注，但始終堅信能在拳擊場上證明自己的實力。

林郁婷今天下午5點也將在8強賽登場，出戰保加利亞的卡曼諾娃，林郁婷去年世錦賽獲得銅牌後，因受國際拳總檢查顯示性別生化指數異常，在頒獎典禮臨時被取消銅牌，由8強賽被林郁婷擊敗的卡曼諾娃替補獲得，兩人今年在奧運舞台再度碰頭，且同樣是在攸關獎牌的8強賽階段，再度引發外界關注。