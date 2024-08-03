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巴奧／中國鄭欽文奪金：21歲劉翔雅典奪冠 我21歲也做到了

中新社／巴黎3日電
8月3日，鄭欽文在頒獎儀式上。（新華社）
8月3日，鄭欽文在頒獎儀式上。（新華社）

巴黎奧運網球女單決賽3日舉行，中國選手鄭欽文以2：0戰勝克羅埃西亞選手薇基克（Donna Vekic）奪冠。這是中國選手史上首次贏得奧運網球單打項目的金牌。

薇基克在賽後受訪時肯定了鄭欽文的表現，稱她在這場比賽中發揮非常棒，值得贏下這枚金牌。

澎湃新聞網報導，鄭欽文在賽後記者會直言，自己通過戰勝強大對手，贏得奧運金牌，已經配得上「Queen Wen」的稱號。「我覺得不管怎樣，娜姐（李娜）都是亞洲第一人，因為她是第一個拿到大滿貫的中國女球員。而我是第一個拿到奧運會金牌的亞洲球員，我同時也創造了歷史。」

8月3日，在巴黎奧運網球女子單打決賽中，鄭欽文奪得金牌。（中通社）
8月3日，在巴黎奧運網球女子單打決賽中，鄭欽文奪得金牌。（中通社）

當談到自己在贏下奧運金牌後的歷史地位，坐在賽後記者會裡的鄭欽文笑了，笑得很靦腆，「我還有很長的路要走，每個時代都有每個時代的英雄，每個時代都有每代那個時代的成功者。我覺得，娜姐是她們那個時代的引領者，而我也希望能夠達到自己的極限，成為一個更好的球員，更好的自己，去引領年輕一代。」

鄭欽文在新聞記者會上還透露了一個小細節，那就是在巴黎的這段時間，她關閉了自己的社交帳號，盡量讓自己不受外界的感染，但是她也不是完全與外界隔絕，她依舊每天都會關注中國運動員爭金奪銀的消息，用她自己的話說，「看到中國的奧運健將們一直在拿獎牌，一直在征戰，這些都一直激勵著我，因為我也想成為他們當中的一份子。」

每場比賽前，鄭欽文都會看非常多遍中國運動員的奪冠視頻，試圖給自己力量，而且中有一個運動員的視頻，給她的鼓舞最大，那就是曾經的男子110米欄奧運冠軍劉翔。

鄭欽文在賽後記者會上說道，「我看過他採訪，他說他當年21歲的時候拿到這個冠軍，那是他的人生巔峰。然後，我今年也是21歲，正好20年後的今天，我站在這個賽場上，我覺得我也可以做到。」

在記者會上，一位記者問，「在拿下奧運金牌後Queen Wen終於是Queen Wen了，你同意這種說法嗎？」

鄭欽文沉默了片刻，「我非常同意這種說法，可能之前我還會謙虛一下，但我現在真的感覺我突破了自己的極限，所以這個頭銜，我實至名歸。」

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