巴奧／性別遭質疑 林郁婷拳擊晉8無奈躲媒體 教練心疼

中華拳擊隊選手林郁婷（右）在女子57公斤級16強賽，對決烏茲別克選手圖爾迪別科娃，以5比0獲勝。(特派記者季相儒／攝影)

中華拳擊隊女將林郁婷昨天首次在巴黎奧運 出賽，在女子57公斤級以5比0擊敗烏茲別克選手圖爾迪別科娃，搶下8強門票，賽後面對在場等待的大批各國媒體，完全沒有停下腳步受訪。中華隊教練曾自強談到原因，他說：「尊重每個人的言論，外國媒體想問相關問題，她不知怎麼回答，有點嚇到了。」

林郁婷性別議題又被炒作，國際奧會認為她的資格無虞，昨天賽後仍有超過五十名外媒等候，台灣媒體看到這種景象也相當訝異，採訪區情況有些混亂。

林郁婷直接通過採訪區走回休息室，未發表任何意見，曾自強也一樣，後來走出休息區避過大批外媒，在採訪區外接受台媒訪問。

曾自強表示，從林郁婷的表現看來，可以理解她全力發揮未受影響；相關話題已經討論很多次，她沒有太大想法，盡力拿下奧運首勝，繼續往前邁進。

林郁婷最近關掉相關社群，曾自強表示，比賽壓力很大，亂七八糟的新聞很多，讓她不知所措，希望她能好好享受比賽。

「此事已經不能用心疼來講了。」曾自強表示，林郁婷一再面對這種事，不能專注比賽，對她感到很不捨；曾自強很有感觸說：「就是裝作沒什麼事，不能給林郁婷太多情緒壓力。」

「哈利波特 」作者JK羅琳多次發文質疑林郁婷性別，最近一次則是暗指林郁婷是「雙性人」，有著性發育差異（Differences in Sex Development，DSD）。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏表示，國際奧運會已說明林郁婷符合規範，JK羅琳的發言有過多歧視 ，並且模糊比賽焦點，台灣人會做林郁婷的後盾，而林郁婷的工作就是好好打好比賽。

在國際奧委會已說明林郁婷的性別是大會認可的參賽身分後，JK羅琳仍再次發文指「患有DSD的人無法改變自己的出生方式，但他們可以選擇不作弊；他們可以選擇不接受屬於女性的獎牌；他們可以選擇不造成傷害。」

李俊宏說，JK羅琳的發言，反而引起各界對選手的歧視，模糊賽事焦點，JK羅琳享有國際知名度，但拘泥於「麻瓜的爭議」並沒有意義，國際奧會已做出符合規範的說明，身為觀賽者，能做的就是成為林郁婷的後盾，讓選手好好把比賽打好就好。