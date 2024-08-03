巴奧／花劍金牌溫特勞布一歲半上中文學校 有個亞洲虎媽

美國女子擊劍隊獲得團體金牌，隊中的瑪雅．溫特勞布(右)承認接受的是典型虎媽敎育。(美聯社)

美國奧運 代表隊擊劍選手、2022年NCAA女子花劍冠軍、來自普林斯頓大學的瑪雅．溫特勞布(Maia Weintraub)，1日在奧運女子花劍項目奪得團體金牌。她是在典型「虎媽」教養下成長的完美「產物」。現年21歲的溫特勞布坦言：「我媽非常嚴厲，她就是典型的『亞洲虎媽』；但如果沒有那樣，我不認為我會有今天。」

費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)日前訪問溫特勞布母女；文中指出，溫特勞布正是虎媽教育的「完美案例」，而且她是個「快樂的虎女兒」。

溫特勞布的母親伊麗莎白·蘇琳(Elizabeth Surin)是來自新加坡的歐亞混血移民，退休前擔任律師。她受訪時爽快承認：「我是虎媽。」早在女兒出生前，蘇琳就計畫好，女兒要會說西班牙語和中國話，還要學小提琴。

溫特勞布一歲半開始每周六上中文學校，三歲起學小提琴，四歲開始學西班牙語，九歲踢小聯盟足球，11歲開始學習中提琴。要不是溫特勞布認定擊劍是她最純粹的熱情和恒久的追求，或許她會進入音樂學院。

但溫特勞布的猶太裔父親傑森(Jason Weintraub)、自然科學院(Academy of Natural Sciences)昆蟲學者，有兩個弟弟在哈佛大學學習擊劍，他們在溫特勞布9歲時建議她學習擊劍，費城擊劍學院(Fencing Academy of Philadelphia)創始人馬斯特斯(Mark Masters)讓她參加初學者課程，溫特勞布立刻上手；她的弦樂訓練也讓她比對手更具靈活性。

小學五年級開始，溫特勞布的媽媽每天早上5點把溫特勞布叫起床，要她在跑步機跑30分鐘。六年級起，她開始在歐洲和亞洲參加錦標賽；自此，溫特勞布決定追求自己的熱情，還特別有能力在比賽最緊張時刻保持鎮定自若。

隨著溫特勞布參加越來越多的擊劍比賽，她碰上許多華裔 選手 ， 而這些選手的華裔教練會用中文高喊各種指令，根本沒想到這位嬌小的棕髮對手聽得懂他們說的每個字。