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空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

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巴奧／空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

記者蘇志畬／即時報導
土耳其射擊好手迪凱區(右)。 (美聯社)
土耳其射擊好手迪凱區(右)。 (美聯社)

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運射下銀牌，無裝上陣加上手插口袋的愜意外表，讓他成為網路名人，迪凱區透露，其實緊張到心臟快爆炸，而且不愛穿戴裝備是因為「我是天生射手」。

迪凱區與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，搭乘飛機回到土耳其後受到熱烈歡迎，而他比賽時自在神情在網路上瘋傳，甚至有人懷疑他「根本是職業殺手」。

迪凱區受訪時表示：「我們看起來很輕鬆，但實際上卻是腦內風暴，感覺心臟都快爆炸，但不能夠顯露出來。」自己的目標是奪下金牌，沒想到卻受到這麼大的關注。

相較選手都會配戴耳罩以及專用鏡片，用以提升準度、穩定度，迪凱區卻是戴著眼鏡、耳塞就上場，他也表示，自己不習慣穿戴配裝，「感覺不是很舒服，我認為重要的還是才能。」

迪凱區自2008年起連續5屆參加奧運，在今年收下第一面獎牌，過去也拿下過2面世錦賽金牌、1面世界盃金牌以及5面歐錦賽金牌，他下個目標是洛杉磯奧運，「2028年拿一面金牌，再來考慮退休。」

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