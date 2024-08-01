巴奧／戴資穎戰敗落淚 戴爸心疼女兒身上傷：能跑就是奇蹟了

戴資穎在分組賽遇泰國名將依瑟儂，首局後段就出現膝蓋不適的狀況，最終以19：21、15：21直落二敗下陣來，不僅無緣晉級，並結束奧運生涯的最後一戰。(記者季相儒／攝影)

台灣羽球 一姐戴資穎 在巴黎奧運 中不幸落敗，父親戴楠凱1日在高雄受訪表示，女兒身上有傷，能跑步就已經是奇蹟，賽前壓力很大，大家都心裡有數，「比賽無關輸贏，我都很滿意」，賽後已傳簡訊安慰，告知小戴「盡力就好」。

戴資穎四度叩關奧運，巴黎奧運女單小組賽中敗給泰國依瑟儂，止步於小組賽，無緣晉級。

戴楠凱表示，女兒在比賽過程很盡力去打、也很精彩，當然盡量想贏，但她原本就有傷在身，在國訓中心受訓時又受傷，傷勢很嚴重，她自己也很痛苦，感謝長庚醫療團隊悉心照顧。

「她坐在墊高椅子上練球，周六日沒休息！」戴爸說，女兒的膝蓋、雙腳傷勢嚴重，連走路都痛苦，他假日去國訓中心探視，眼見女兒坐在椅子上練球，無法跑步；腳已經不能走，手感更不能放棄，所以姊姊幫她餵球，讓她可以坐在椅子上練球。

戴爸指出，戴資穎還沒飛出去就在擔心不能跑這件事，她說需要奇蹟，其實能跑就已經是奇蹟了，她內心也很痛苦，沒時間喊痛，「我們知道很久了，大家內心有數」。

戴爸強調，比賽無關輸贏，只要女兒比賽他都很滿意，世上很多事情是這樣，盡力就好了；雖然奧運落敗，會一直打至年底才退役。