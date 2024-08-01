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巴奧／脊椎受傷告別體操 瓜地馬拉女將轉攻射擊勇奪金牌

記者張聲肇/綜合報導
因練體操而脊椎受傷的瓜地馬拉女運動員儒亞諾，改練射擊後，31日在巴黎奧運的女子射擊比賽中，為瓜地馬拉贏得第一面奧運金牌。(路透)
因練體操而脊椎受傷的瓜地馬拉女運動員儒亞諾，改練射擊後，31日在巴黎奧運的女子射擊比賽中，為瓜地馬拉贏得第一面奧運金牌。(路透)

16歲時脊椎受傷，終結儒亞諾(Adriana Ruano)的體操生涯後，她轉而練射擊，31日她在巴黎奧運為瓜地馬拉贏得第一面奧運金牌。

2011年，儒亞諾在準備參加翌年倫敦奧運體操資格賽的世界錦標賽時，卻感到背部疼痛，經醫院檢查，發現六節脊椎骨受傷，這對16歲的體操選手來講，是足以終結體操生涯的重大打擊。她接受治療，護套戴了一整年，仍無法痊癒。

醫生建議她，要繼續體育生涯，不妨改練射擊，對背部的傷勢，比較不會加重。她回顧說，「背部受傷，讓我一無所有，我感到一陣慌亂、挫敗。還好，醫生一席話，替我打開了射擊運動的大門」。

經過多年的苦練，醫生的建言終有豐碩的收穫─她在巴黎奧運賽女子飛靶射擊項目中，以45分破奧運紀錄的成績(滿分50分)，榮獲金牌。

第43靶是她獲勝的關鍵。她閉上雙眼，深呼吸後，舉槍瞄準，命中目標，擠下奧運銀牌的義大利選手史坦可( Silvana Stanco)，替瓜地馬拉奪得史上第一面奧運金牌。接下來還有兩次開槍的機會，雖然她都沒擊中，但已無關名次。史坦可以40分獲銀牌；銅牌得主為澳洲的史密斯(Penny Smith)。

2016年巴西里約奧運時，儒亞諾加入志工行列，是她改練射擊的契機。「我告訴自己，不能以選手名義參加，何不以志工名義？於是我提出申請。我被派到射擊賽場當志工，於是有機會觀察選手比賽的情況。我靈機一動，『既然不能參加體操比賽，我可以參加射擊賽。』」

上屆東京奧運，儒亞諾只獲得第26名，可能跟父親剛過世，情緒不穩有關。今年巴黎奧運，她以泛美洲運動會衛冕冠軍的身分，和各國高手較量。

比她早一天，瓜地馬拉男子射擊選手布若爾(Jean Pierre Brol)贏得飛靶賽銅牌，成為該國首位奪牌選手。為瓜地馬拉首開奧運奪牌紀錄的是競走選手巴榮多 (Erick Barrondo)，2012年在倫敦獲銀牌。

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