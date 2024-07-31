巴奧體操／東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮：曾問鏡中的人是誰

女子體操個人全能項目，李蘇妮力拚衛冕金牌。（新華社）

美國競技體操好手、東京奧運 金牌得主李蘇妮（Sunisa Lee）在被診斷出患有無法根治的腎臟疾病僅一年多後，將在巴黎奧運 力拚衛冕女子個人全能項目。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，苗族裔李蘇妮贏得東奧體操女子個人全能項目金牌後，職業生涯因為罕見的腎臟疾病差點結束，儘管如此，她仍克服疾病，在這個夏天第2次參加奧運。

在體操女王拜爾絲 （Simone Biles）的率領下，美國隊奪得女子體操團體賽金牌，李蘇妮的巴黎奧運第一金入袋。

李蘇妮3年前也拿下體操女團銀牌，以及女子高低槓銅牌，接下來一周將努力保住全能項目冠軍頭銜，同時贏得更多獎牌。

女子體操個人全能項目，李蘇妮力拚衛冕金牌。（新華社）

李蘇妮出生於2003年3月9日，母親生下她不久後，便與她和長期伴侶從東南亞國家寮國移民到美國。6歲時對體操產生興趣後，李蘇妮先是在家鄉明尼蘇達州從事這項運動，接著從14歲開始參加國際比賽。

在2021年因COVID-19疫情延後登場的東京奧運上，拜爾絲原本尋求個人全能項目衛冕，卻因心理健康因素退賽。當年18歲的李蘇妮接替上陣，最終以總成績以57.433分奪冠。

然而今年21歲的李蘇妮受訪時說，自己並未陶醉於成名的喜悅，相反地，她感到憂鬱、寂寞，常常哭著入睡。她想念以前的正常生活，而且跟網路上酸民常說的一樣，她覺得自己不值得那面東奧金牌。

但去年某天早上起床，她從鏡中看到一個更嚇人的現實。她的臉好似灌了氣，腿部關節也腫脹到膝蓋和腳踝幾乎不能彎曲。

當下她心中千頭萬緒，是吃太多了嗎？還是空氣中的花粉害的？抑或是她對室友剛養的狗過敏？

「紐約時報」（The New York Times）報導，李蘇妮回憶那時的心境說道：「我當時想，鏡子裡的人是誰？太恐怖了。那時候我還不知道，舊的我已成過去，她永遠回不來了。」

女子體操個人全能項目，李蘇妮力拚衛冕金牌。（新華社）

經過檢查，李蘇妮被診斷出無法根治的腎臟疾病，但她不願公布病名。而且醫師起初說她永遠回不了體操界。李蘇妮表示：「情況並非我吃個藥就會好轉，我一輩子都得面對它。」

然而，今年1月4日－一個她永遠不會忘記的日子，李蘇妮從醫師那裡得到好消息。醫師告訴她藥物正在發揮作用，她不用那麼常去打點滴了。

疾病一度迫使李蘇妮暫停體操訓練6個月。如今她終於可以專心為巴黎奧運接受訓練，距離奧運登場只剩不到7個月。

李蘇妮的腎疾已經緩解，在上個月的奧運選拔賽中，她在全能項目拿下第2，再度入選奧運代表隊，當時她恢復訓練還沒滿6個月。

李蘇妮在奧運隊友身旁，用麥克風對滿場觀眾哽咽地說：「一年前，我甚至認為這種事不可能發生。」