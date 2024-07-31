巴奧網球／納達爾男雙止步8強 暗示不打美網「我需要一點時間」

納達爾的巴黎奧運之旅結束。（新華社）

西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）坦言，他與搭檔阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）今天在巴黎奧運 網球男雙8強賽吞敗後，或許已打完個人在法網場地羅蘭蓋洛斯球場的最後一役。

綜合法新社和路透報導，納達爾與阿爾卡拉斯這對西班牙夢幻組合，今天以2：6、4：6不敵第4種子的美國組合克萊查克（Austin Krajicek）和芮姆（Rajeev Ram）。

巴黎奧運網球比賽場地羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros），是網壇4大滿貫賽法國公開賽舉辦的場地，38歲的納達爾生涯在這裡高捧過14座單打金盃。但他近來飽受傷勢所苦，世界排名跌至161，讓外界益發好奇他未來的打算。

納達爾今天賽後離開球場時，四面看台的球迷無不鼓掌致敬。

他賽後被問及，這是否是他在羅蘭蓋洛斯球場的最後一役。他說：「或許吧，我不知道。」他還說：「我不知道未來會如何發展，但如果這是最後一次，我樂在其中。」

「我在場上的每一秒，他們（球迷）給了我滿滿的愛和支持。」

「對我來說，這是超級特別的感受，尤其是這個場地。他們帶給我的內心感受、讓我感受到的情緒，我真的無以回報。」

他同時暗示，他也許不會征戰本季的美國公開賽，放棄尋求生涯在美網的第5冠。他說：「我需要一點時間，而依我看來，這有些難度。」

納達爾與阿爾卡拉斯這對雙打組合被球迷暱稱為「納達卡拉斯」（Nadalcaraz），而年僅21歲的阿爾卡拉斯直呼，與這位前輩聯手打球是讓人難忘的經驗，

阿爾卡拉斯說：「對我來說這是讓人難以忘懷的體驗，我敢說與拉法（納達爾）並肩打球、向他學習，是我一輩子都忘不了的事。」

納達爾表示：「對我個人來說，不能替西班牙拿下一面獎牌令人失望。」他說：「我在場上的每一分鐘都拿出全力拚鬥，但仍不足以致勝。」