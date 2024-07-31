巴奧／柔道無緣奪牌 楊勇緯：本心永不忘記

楊勇緯賽後在臉書寫心情。(記者季相儒／攝影)

奧運中華隊柔道選手楊勇緯 在巴黎奧運 賽中無法奪牌，他1日首次在臉書發聲說，初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，「我永遠不會忘記」。

楊勇緯在臉書寫，雖然結局不是自己所期望的，但他做了所有自己能做的一切準備，能夠全力的在場上戰鬥，是他最幸福的事，謝謝大家給他空間和時間沈澱自己的心情，賽前賽後看到很多溫暖且也有力量的訊息，他很感動，謝謝大家總是支持、陪伴他，讓他知道你們永遠都在。

他感謝團隊，朝夕相處互相成長，感觸真的好深，我們的努力就是為了留下最美好的回憶，共享榮耀，但如今這樣的結局也讓自己明白遺憾的事物反而更真實、深刻，而共享這一刻的溫暖，才讓他更感動。

他也謝謝家人一直成為自己最強大的後盾，無論成敗永遠無條件支持、鼓勵、心疼他，其實他一直想跟家人說一聲，別擔心，因為他帶著家人常跟他說的那分初心，所以他絕對撐得住。

「雖然飛的累，但我也飛的很快樂」，他說初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，永遠不會忘記。

楊勇緯在巴黎奧運賽中，以男子60公斤級賽事第一種子出賽，比賽結果，他在敗部復活賽不敵日本選手，這屆奧運賽奪牌無望；台中后里鄉親當晚齊聚看直播為他加油，立委楊瓊瓔也和楊勇緯的媽媽奮力喊加油，楊瓊瓔說，雖然最後敗部復活賽失利無緣獎牌，但楊勇緯的努力與拚戰精神，仍振奮我們，大家也絕對會繼續支持他。