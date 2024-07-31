我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報復哈瑪斯首腦遇刺 傳伊朗最高領袖下令直接襲擊以色列

三名911恐襲主謀 達成認罪協議換免死

巴奧／柔道無緣奪牌 楊勇緯：本心永不忘記

記者游振昇／台中即時報導
楊勇緯賽後在臉書寫心情。(記者季相儒／攝影)
楊勇緯賽後在臉書寫心情。(記者季相儒／攝影)

奧運中華隊柔道選手楊勇緯巴黎奧運賽中無法奪牌，他1日首次在臉書發聲說，初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，「我永遠不會忘記」。

楊勇緯在臉書寫，雖然結局不是自己所期望的，但他做了所有自己能做的一切準備，能夠全力的在場上戰鬥，是他最幸福的事，謝謝大家給他空間和時間沈澱自己的心情，賽前賽後看到很多溫暖且也有力量的訊息，他很感動，謝謝大家總是支持、陪伴他，讓他知道你們永遠都在。

他感謝團隊，朝夕相處互相成長，感觸真的好深，我們的努力就是為了留下最美好的回憶，共享榮耀，但如今這樣的結局也讓自己明白遺憾的事物反而更真實、深刻，而共享這一刻的溫暖，才讓他更感動。

他也謝謝家人一直成為自己最強大的後盾，無論成敗永遠無條件支持、鼓勵、心疼他，其實他一直想跟家人說一聲，別擔心，因為他帶著家人常跟他說的那分初心，所以他絕對撐得住。

「雖然飛的累，但我也飛的很快樂」，他說初心最簡單樸實，是在所有的願望和夢想當中，離自己的本心最近的那顆心，永遠不會忘記。

楊勇緯在巴黎奧運賽中，以男子60公斤級賽事第一種子出賽，比賽結果，他在敗部復活賽不敵日本選手，這屆奧運賽奪牌無望；台中后里鄉親當晚齊聚看直播為他加油，立委楊瓊瓔也和楊勇緯的媽媽奮力喊加油，楊瓊瓔說，雖然最後敗部復活賽失利無緣獎牌，但楊勇緯的努力與拚戰精神，仍振奮我們，大家也絕對會繼續支持他。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 楊勇緯

上一則

巴奧／比賽時塗口紅 美國橄欖選手自信「肌肉女也能性感」

下一則

巴奧／中國跳水奪金 全紅嬋父親：希望她輕鬆、自由地發揮

延伸閱讀

巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 憂被超越一整圈

巴奧／美女飛魚雷德基是外國選手惡夢 憂被超越一整圈
巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄

巴奧／巴黎瘋狂了 法國泳池之王1日2金 雙破奧運紀錄
快看世界／她是奧運「死忠粉」 花光積蓄看過7屆奧運

快看世界／她是奧運「死忠粉」 花光積蓄看過7屆奧運
越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播
巴奧／柔道楊勇緯輸在最後3秒 無緣獎牌

巴奧／柔道楊勇緯輸在最後3秒 無緣獎牌

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天
哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡

哈瑪斯首腦哈尼雅赴伊朗參加總統就職典禮 遇襲遭擊斃身亡
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金