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巴奧／中國泳隊第1金 潘展樂：我現在感覺就是爽

新華社／巴黎31日電
7月31日，中國選手潘展樂在比賽後慶祝。 （新華社）
7月31日，中國選手潘展樂在比賽後慶祝。 （新華社）

46秒40！以打破世界紀錄的方式奪得巴黎奧運男子100米自由泳金牌後，中國選手潘展樂最大的感受是如釋重負：「我現在的感覺就是爽！真好！」

這是拉德芳斯體育館自開賽以來誕生的首個世界紀錄，也是中國游泳隊在本屆奧運上的首枚金牌。

在31日的比賽中，潘展樂一路領先。當他觸壁的那一刻，成績最終定格在驚人的46秒40。他將自己在杜哈世錦賽時創造的世界紀錄大幅提升了0.4秒，也是比賽中唯一一位遊進47秒的選手。

「游到之後很驚訝，感覺特別神奇。」賽後潘展樂難掩激動，和場邊不少支持他的中國觀眾玩起了自拍。

巴黎奧運游泳男子100米自由泳決賽中，中國選手潘展樂以46秒40的成績打破世界紀...
巴黎奧運游泳男子100米自由泳決賽中，中國選手潘展樂以46秒40的成績打破世界紀錄，奪得金牌。 （中新社）

在潘展樂之前，中國游泳隊還從未在奧運男子百米「飛魚大戰」中站上過領獎台。如今潘展樂不僅做到了，還打破世界紀錄。「這個成績不管對於中國游泳隊，還是中國游泳歷史，都算是一大步吧，接下來我還是會好好沉澱。」潘展樂說。

前程衝，後程頂，比賽中潘展樂沿用了既定策略。「其實游之前，壓力還是挺大的。」潘展樂說，「游之前根本不敢想今天能奪冠，就想著全力去拚，後面硬頂，頂回來，發揮出自己最好成績就行。我一直想的都是提高世界紀錄，把標桿設置得高一些，再高一些。」

巴黎奧運前和賽會期間，中國游泳隊頻繁接受藥檢，不少人擔心這會導致運動員休息、訓練受到影響。「我沒有生氣，因為他們都是在規則以內檢查的。」潘展樂說。不過他也直言，在30日的男子100米自由泳半決賽和4X200米自由泳接力比賽結束後，經過反興奮劑檢查和放鬆，回到奧運村休息的時候已經是凌晨兩點半。「今天睡了一整天，下午過來感覺狀態也沒有前兩天好，說真的。」

潘展樂說，接下來會好好休息，全力以赴去準備接力比賽。他說，前面特別可惜，隊伍沒有發揮好，相信未來幾天中國游泳隊會有好的發揮，「爭取綻放出自己的最好成績」。

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