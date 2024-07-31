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巴奧／中國跳水奪金 全紅嬋父親：希望她輕鬆、自由地發揮

新華社／廣州31日電
7月31日，在巴黎奧運跳水女子雙人10米台項目中，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。 （中新社）
7月31日，在巴黎奧運跳水女子雙人10米台項目中，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。 （中新社）

7月31日下午，中國跳水選手全紅嬋和陳芋汐在女子雙人10米台上再度上演「水花消失術」，以359.10分的總成績鎖定巴黎奧運跳水女子雙人10米台金牌。在全紅嬋的家鄉廣東湛江，觀看了比賽全程的全紅嬋父親全文茂表示，沒有給女兒任何壓力，希望她能輕鬆、自由地發揮。

當日，全紅嬋的家人們和啟蒙教練早早來到廣東湛江市麻章區文化綜合服務中心，在這裡，門口懸掛著「預祝湛江麻章跳水運動員全紅嬋在2024巴黎奧運取得優異成績」橫幅。走進大廳，映入眼簾的又是一條橫幅——「紅嬋妹妹，家鄉人民為你加油！」

大家坐在大廳中心的大屏幕旁，期待著比賽的開始。比賽開始後，大廳內回蕩著此起彼伏的「全紅嬋加油」的聲音。每當全紅嬋和陳芋汐完成入水動作，現場都會響起雷鳴般的掌聲和歡呼聲。

陳芋汐（左）、全紅嬋展示金牌。 （中新社）
陳芋汐（左）、全紅嬋展示金牌。 （中新社）

在最終結果出來之前，全文茂一直都表現得比較平靜。直到女兒成功奪得金牌，全文茂終於激動起來，連說好幾聲「開心」。面對記者的鏡頭，他表達了由衷的感謝：「感謝國家給了她這麼好的機會，感謝教練們的辛苦培養。」

「我沒有給她什麼壓力，沒有要求她到什麼程度。」全文茂說，「我希望她能放鬆、放開，自由地發揮。啥事都有父母在後面，做父母的就是孩子的後盾。」

今年17歲的全紅嬋在2014年進入湛江市體育運動學校，回憶起當年的情景，啟蒙教練陳華明記憶猶新：「當時我去她們學校選材，第一次看到她的時候，就感覺這小朋友非常機靈，身材條件也非常適合練跳水，四肢和軀幹都比較直，下肢的彈跳力、爆發力也比較好。」

「今天的比賽結果符合我們賽前的預期，她們兩個跳得可圈可點，整套動作非常穩健。祝願她們在接下來的個人比賽中有同樣精采的表現。」陳華明說。

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