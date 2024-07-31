脊傷的體操選手 13年後射擊奪冠 為國拿下奧運72年首金

瓜地馬拉選手魯阿諾·奧利瓦在射擊女子多向飛碟決賽冠。(新華社)

看著本場比賽最後一個碟靶碎裂在空中，·魯阿諾·奧利瓦‧阿德里安娜(Ruano Oliva Adriana)露出了欣慰的笑容。

瓜地馬拉歷史上第一塊奧運金牌，就此產生。

巴黎奧運 會女子飛碟多向決賽，奧利瓦以50靶45中的成績奪得冠軍。場邊，揮舞著瓜地馬拉國旗的觀眾熱淚盈眶。在長達72年的奧運參賽史中，終於有一名瓜地馬拉運動員登上了最高領獎台。

「現在我的情緒很複雜。這塊金牌對我的國家意味著很多，這是瓜地馬拉的第一塊奧運金牌。就個人而言，體育已經成為了我人生的一部分，我會把體育生涯繼續下去。」

夾雜著淚水與歡笑的奧利瓦，盡情享受著勝利的喜悅。為了這個夢想，她等了13年。而13年前，她還是一名體操運動員。

奧利瓦原來的主項是體操，參加奧運會一直是她的夢想。15歲的時候，她作為瓜地馬拉體操隊的一員參加了泛美運動會。然而，在2011年，當她滿懷憧憬地備戰2012年倫敦奧運會時，突然收到了噩耗——她的脊柱受傷了。

對於一名體操運動員來說，脊椎受傷往往意味著職業生涯的結束。雖然她沒有放棄希望，努力恢復了一年多，但最終還是未能繼續體操生涯。「醫生跟我說，重新恢復體操訓練已經不可能了，他建議我，如果實在要練體育，那就練射擊，這個項目對脊柱的影響不大。然後，我哥哥的一個朋友正好是一名射擊運動員，所以2012年12月我開始了射擊訓練。」奧利瓦說。

從體操到射擊，隔行如隔山，剛練射擊的奧利瓦不敢奢望參加奧運會。然而，她太想看看奧運會是什麼樣了。

2016年裡約奧運會，暫時沒法以運動員身份參賽的奧利瓦報名成為了一名志願者。

「我對自己說，如果不能以運動員身份參加奧運會，或許我能以志願者的身份參加，所以我就報名了。我成為了一名奧運會射擊項目的志願者，所以我能近距離看我的隊友們比賽。那次奧運經歷激勵了我，我當時就想‘嗯，如果體操不行，那我就在射擊上試試’。」

瓜地馬拉全國只有一個射擊場，所以奧利瓦的訓練條件很有限。然而，對於奧運的熱切期盼還是讓她堅持了下來。自那以後，奧利瓦的成績開始逐漸進步，2021年，她如願以償地以射擊運動員的身份參加了東京奧運 會。那次她最終排名第26，無緣決賽。

「東京奧運會開賽前一個月，我的爸爸去世了。這對我的打擊很大，我的情緒出現了一些波動。在東京奧運會之後，我重新調整了狀態，找回了自己。這塊金牌，我也要獻給我的爸爸。」

2023年，奧利瓦拿到了泛美運動會女子多向冠軍，這也是她在國際賽場贏得的第一個冠軍。

奧運冠軍，還遠嗎？

來到巴黎，奧利瓦的狀態已經調整至巔峰。在資格賽中打出125靶122中，排名第三晉級決賽。決賽中，其他5名對手都出現了不同程度的狀態波動，而奧利瓦表現依舊穩定，一路領先，最終強勢奪冠，45中的成績還打破了該項目的奧運會紀錄。

「我實現了我的夢想，為這一天，我一直在準備。當我還是小姑娘的時候，我夢想過參加奧運會體操比賽。我從沒有想過能在另一個項目上取得這樣的成績。年輕的時候，我完全不敢想會有這一天。」奧利瓦說。

訓練和比賽之餘，奧利瓦還拿到了運動營養學的碩士學位。對於為何選擇這個專業，她說：「當我還在練體操的時候，就需要保持身體狀態，壓力也很大。那個時候，我就對運動營養學的研究感興趣了。然後，我從事專業體育，對於運動營養方面的研究也能夠輔助我的訓練。」