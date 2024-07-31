巴奧／歸化西班牙的美國姑娘 想從美國隊手中奪走金牌

古斯塔夫森（右）日前在巴黎奧運女籃對中國的比賽中，砍下西班牙全隊最高29分。（路透）

古斯塔夫森（Megan Gustafson），這個名字很多人也許還很陌生。但在巴黎奧運 女籃比賽中，正是27歲的古斯塔夫森砍下全隊最高的29分，幫助西班牙隊延長賽以90：89險勝中國隊。

古斯塔夫森出生在威州，在愛阿華大學（The University of Iowa）就讀期間，古斯塔夫森曾被評為全美最佳球員。隨後她先後在美國本土、希臘、英國打球，如今效力於美國女子職業籃球聯賽（WNBA）拉斯維加斯王牌隊。

在人才濟濟的美國女籃，古斯塔夫森很難有機會前往巴黎。由於奧運允許球隊中出現歸化球員，當西班牙隊看過古斯塔夫森在歐洲的表現後，通過她的經紀人拋出「橄欖枝」，古斯塔夫森欣然接受，實現了登上奧運舞台的夢想。

「非常感謝西班牙給我這個機會。他們非常歡迎我，把我當作家人一樣。」古斯塔夫森說，「比賽中，無論是叫犯規還是攻防體系上的東西，大家都給予我盡可能的幫助，我可以做好我自己，隊伍給了我很大的自由去做我擅長的事情。」

身高190公分的古斯塔夫森司職大前鋒，能打內線、搶籃板，也能拉到外面投三分。在與中國女籃的比賽中，古斯塔夫森搶到8個籃板，三分線內出手19投14中。

擊敗中國隊無疑給了古斯塔夫森很大的信心。「真的很激動，我們在做對的事情。我們喜歡跑動、喜歡分享球、強調防守，只要將這些事情做好，我們就沒問題。」她說。

在WNBA，古斯塔夫森是兩屆聯盟最有價值球員威爾遜的替補，威爾遜這次將代表美國隊衝擊連續第八枚奧運金牌。