巴奧／32歲貴州男米久江 從業餘愛好者騎進奧運 締中國車手紀錄

32歲的車手米久江，在巴黎奧運山地自行車男子越野賽上名列第33。(取材自澎湃新聞)

在巴黎奧運 山地自行車男子越野賽上，英國車手皮德科克(Tom Pidcock)在爆胎的情況下上演逆轉奪冠的精采戲碼，但同樣傳奇的是來自中國的32歲車手米久江，業餘愛好者的他一舉蛻變成奧運選手，更為列第33名，刷新了中國車手海外參賽的最好名次。

澎湃新聞報導，這是米久江的首次奧運之旅，也是中國越野自行車歷史上年齡最大的奧運參賽者。對於32歲的他、對於一個半路出家從業餘愛好者騎進奧運的選手，眼前的一切都顯得彌足珍貴。他說，「我已經拿出了最好的狀態，這次的比賽已經是幾個月來最好的成績。能夠站在奧運賽場的起跑線上，已經是最大的成功。」

本屆奧運山地自行車男子越野賽只給了整個亞洲一個參賽名額，但米久江還是以較大的積分優勢代表亞洲男子山地自行車出戰。

據報導，米久江1992年出生於黔東南州鎮遠縣一個小山村，按照他自己的說法，18歲之前都不知道什麽是自行車比賽，2011年米久江考上了遵義醫科大學，成為體育與健康學院社會體育專業的一名學生，在大學裡，他開始接觸到更多體育運動。

米久江24歲才開始接受山地自行車專項訓練，2017年第一次以業餘選手資格參加專業性比賽，2018年註冊為貴州省山地自行車隊隊員。作為一個半路出家的運動員，他用發自心底的熱愛和不懈堅持走上了2021年第14屆全運會和2023年杭州第19屆亞運會的最高領獎台。

2023年10月28日，第28屆亞洲山地自行車錦標賽男女奧林匹克越野項目成年組比賽在印度 舉行，米久江與隊友配合默契，幫助中國隊拿到了寶貴的巴黎奧運入場券。有了一系列亮眼表現，10個月後，巴黎奧運中國自行車隊名單出爐時，米久江不出意外入選。

這是米久江第一次參加奧運，32歲的年紀可能也是他最後一次參加奧運，但對於米久江而言，無論最終結果如何，他的體育人生已然寫成了一個大大的驚嘆號。