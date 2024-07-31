巴奧／32歲貴州男米久江 從業餘愛好者騎進奧運 締中國車手紀錄
在巴黎奧運山地自行車男子越野賽上，英國車手皮德科克(Tom Pidcock)在爆胎的情況下上演逆轉奪冠的精采戲碼，但同樣傳奇的是來自中國的32歲車手米久江，業餘愛好者的他一舉蛻變成奧運選手，更為列第33名，刷新了中國車手海外參賽的最好名次。
澎湃新聞報導，這是米久江的首次奧運之旅，也是中國越野自行車歷史上年齡最大的奧運參賽者。對於32歲的他、對於一個半路出家從業餘愛好者騎進奧運的選手，眼前的一切都顯得彌足珍貴。他說，「我已經拿出了最好的狀態，這次的比賽已經是幾個月來最好的成績。能夠站在奧運賽場的起跑線上，已經是最大的成功。」
本屆奧運山地自行車男子越野賽只給了整個亞洲一個參賽名額，但米久江還是以較大的積分優勢代表亞洲男子山地自行車出戰。
據報導，米久江1992年出生於黔東南州鎮遠縣一個小山村，按照他自己的說法，18歲之前都不知道什麽是自行車比賽，2011年米久江考上了遵義醫科大學，成為體育與健康學院社會體育專業的一名學生，在大學裡，他開始接觸到更多體育運動。
米久江24歲才開始接受山地自行車專項訓練，2017年第一次以業餘選手資格參加專業性比賽，2018年註冊為貴州省山地自行車隊隊員。作為一個半路出家的運動員，他用發自心底的熱愛和不懈堅持走上了2021年第14屆全運會和2023年杭州第19屆亞運會的最高領獎台。
2023年10月28日，第28屆亞洲山地自行車錦標賽男女奧林匹克越野項目成年組比賽在印度舉行，米久江與隊友配合默契，幫助中國隊拿到了寶貴的巴黎奧運入場券。有了一系列亮眼表現，10個月後，巴黎奧運中國自行車隊名單出爐時，米久江不出意外入選。
這是米久江第一次參加奧運，32歲的年紀可能也是他最後一次參加奧運，但對於米久江而言，無論最終結果如何，他的體育人生已然寫成了一個大大的驚嘆號。
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