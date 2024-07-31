我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

巴奧／32歲貴州男米久江 從業餘愛好者騎進奧運 締中國車手紀錄

中國新聞組／綜合報導
32歲的車手米久江，在巴黎奧運山地自行車男子越野賽上名列第33。(取材自澎湃新聞)
32歲的車手米久江，在巴黎奧運山地自行車男子越野賽上名列第33。(取材自澎湃新聞)

巴黎奧運山地自行車男子越野賽上，英國車手皮德科克(Tom Pidcock)在爆胎的情況下上演逆轉奪冠的精采戲碼，但同樣傳奇的是來自中國的32歲車手米久江，業餘愛好者的他一舉蛻變成奧運選手，更為列第33名，刷新了中國車手海外參賽的最好名次。

澎湃新聞報導，這是米久江的首次奧運之旅，也是中國越野自行車歷史上年齡最大的奧運參賽者。對於32歲的他、對於一個半路出家從業餘愛好者騎進奧運的選手，眼前的一切都顯得彌足珍貴。他說，「我已經拿出了最好的狀態，這次的比賽已經是幾個月來最好的成績。能夠站在奧運賽場的起跑線上，已經是最大的成功。」

本屆奧運山地自行車男子越野賽只給了整個亞洲一個參賽名額，但米久江還是以較大的積分優勢代表亞洲男子山地自行車出戰。

據報導，米久江1992年出生於黔東南州鎮遠縣一個小山村，按照他自己的說法，18歲之前都不知道什麽是自行車比賽，2011年米久江考上了遵義醫科大學，成為體育與健康學院社會體育專業的一名學生，在大學裡，他開始接觸到更多體育運動。

米久江24歲才開始接受山地自行車專項訓練，2017年第一次以業餘選手資格參加專業性比賽，2018年註冊為貴州省山地自行車隊隊員。作為一個半路出家的運動員，他用發自心底的熱愛和不懈堅持走上了2021年第14屆全運會和2023年杭州第19屆亞運會的最高領獎台。

2023年10月28日，第28屆亞洲山地自行車錦標賽男女奧林匹克越野項目成年組比賽在印度舉行，米久江與隊友配合默契，幫助中國隊拿到了寶貴的巴黎奧運入場券。有了一系列亮眼表現，10個月後，巴黎奧運中國自行車隊名單出爐時，米久江不出意外入選。

這是米久江第一次參加奧運，32歲的年紀可能也是他最後一次參加奧運，但對於米久江而言，無論最終結果如何，他的體育人生已然寫成了一個大大的驚嘆號。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 印度

上一則

巴奧／台拳后林郁婷「性別遭質疑」奧會認證沒問題

下一則

巴奧／美乒乓球女王 華裔張安4度征奧 父母卻不支持

延伸閱讀

巴奧／美國隊張安進桌球女單16強 俱樂部指導沈海龍：下場勝率85%

巴奧／美國隊張安進桌球女單16強 俱樂部指導沈海龍：下場勝率85%
兒子一句話 英國跳水王子戴利 巴奧復出

兒子一句話 英國跳水王子戴利 巴奧復出
巴奧／衝浪一瞬間 巴西選手「突破地心引力」天上飛

巴奧／衝浪一瞬間 巴西選手「突破地心引力」天上飛
巴奧／東奧退賽讓運動員心理受重視 拜爾絲摘第5金「做好該做的事」

巴奧／東奧退賽讓運動員心理受重視 拜爾絲摘第5金「做好該做的事」
他嗆「奧運轉播要收錢不合理」 網友齊嘆：台灣不重視體育

他嗆「奧運轉播要收錢不合理」 網友齊嘆：台灣不重視體育
巴奧／美國隊史3000面獎牌到手 游泳賽仍鬧「金牌荒」

巴奧／美國隊史3000面獎牌到手 游泳賽仍鬧「金牌荒」

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」