巴奧／重新定義體操…國際賽事5技能以「拜爾絲」命名

拜爾絲的體操不斷創新，現已有多項動作以她的名字命名，成為選手競相學習的標準動作。（美聯社）

對現年27歲的美國體操明星拜爾絲 (Simone Biles)來說，體操無止境；幾乎打從一開始，她就致力扮演體操原創先鋒，透過施展出無人做過的動作，重新定義體操，推動體操運動走向新局。拜爾絲30日在巴黎拿下第八枚奧運 獎牌，世人或許可以見證更多這樣的時刻。

事實上，當前國際比賽有五個技能是以拜爾絲名字命名，其中包括跳馬兩項、自由體操兩項以及平衡木一項。倘若拜爾絲向國際體操協會（Gymnastics Federation）申請她的高低桿原創技能獲認可，那麼國際賽事將有第六項以拜爾絲命名的技能。8月1日全能決賽，拜爾絲還有機會嘗試該技能。

目前以她為名的五個體操技能包括：

Biles I（自由體操項目）

這是她在2013年世界錦標賽完成的翻滾動作；當時年方16歲的拜爾絲剛奪得全國冠軍，在世錦賽完成後直體兩周（double layout）外加後空翻半轉體（a half-twist）。

Biles II（自由體操項目）

拜爾絲2016年奧運獲全能冠軍後，休養兩年，2018年重返賽場。她開始研究直體後空翻三重轉體（a triple-twisting）、雙空翻（double flip），現在簡稱為「三雙」（the triple-double）。2019年此技能首次在她贏得美國錦標賽時亮相，幾個月後的世錦賽再現。

Biles I（跳馬項目）

拜爾絲在最初由中國選手程菲（Cheng Fei）完成的跳馬基礎上，再加上半轉體。2018年世錦賽，她跳馬時先做出繞圈動作，再做一個半轉體，然後再做兩次全轉體。這個項目此後被正式納入。

Biles II（跳馬項目）

這可能是拜爾絲最耀眼也最大膽的新技能。她在2021年開始修改「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike），過去此技能從未有女性完成、甚至很少男性嘗試；拜爾絲在2023年辦到。她在跳馬桌上做出圓形後手翻，然後以屈體姿勢向後翻轉兩次，雙手緊握膝蓋。

Biles I（平衡木項目）

拜爾絲2019年於自由體操項目首次展示「三雙」之際，同年世錦賽她還增加了從平衡木上下馬的雙轉體（double-twisting）、雙團身（double-tucked）動作。