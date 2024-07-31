巴奧／東奧奪金後腎病纏身 華裔李蘇妮將在體操全能爭金

李蘇妮去年對外公開患有腎臟病，30日仍與其他四名隊友贏得女子體操團體金牌。她是上屆東京奧運的個人金牌，8月1日將與隊友拜爾絲競爭這項榮譽。（美聯社）

2020東京奧運 體操女子個人全能金牌得主，21歲的苗族裔選手李蘇妮(Suni Lee)，儘管因腎病問題，曾中斷練習長達六個月，但她不放棄奧運夢，不但重新取得奧運資格，並於30日率先與隊員為美國拿下團體金牌；接下來，她除了將代表美國挑戰高低槓(bars)、平衡木(beam)和地板(floor)等單項外，還將再度挑戰全能比賽。

李蘇妮在拿下東京奧運女子全能金牌後不到一年就宣布要參戰2024年巴黎奧運 ，可卻在2023年被診斷罹患兩種罕見且無法治癒的腎臟疾病，讓她第二次奧運之路變得困難重重；但李蘇妮在休息六個月後，重返訓練，並一步一步重新走回到她的奧運之路上。

李蘇妮在7月1日播出的「今日」(Today)獨家採訪中告訴主持人科特布(Hoda Kotb)，說能成功加入美國隊「感覺無疑是很瘋狂的」。

她回憶說道：「我曾多次考慮過放棄，因為我病得很重；看著大家變得更厲害，而我卻連健身房裡都做不到，且在不斷自我懷疑下，實在很難保持動力。」

「可一但我有那些振奮我、支持我，並確保我沒問題的人在我身邊後，我知道這就是我想要的，」李蘇妮補充道，「我們沒想到我能來到這裡；所以，熬過所有的活動…經歷這周我們得經歷的一切才來到現在的位置，真的是一場很難且很棒的旅程。」

她在2023年的一篇Instagram上寫道：「這次復出，不僅是我重回到體操界精英的行列，同時還是向我自己證明，我可以克服困難，並希望藉此激勵他人，永遠不要讓生活的挫折阻止你追求夢想。 」

李蘇妮最初是出現腳踝腫脹，隨著身體其他地方也開始腫脹，體重也跟著飆升，；除了嚴重腫脹外，李蘇妮還出現了熱潮、發寒、頭痛和痙攣等其他症狀；她在4月的美國隊記者會上分享，說她當時是生活在持續的疼痛、惡心和頭暈中；她說：「我的腿完全無法彎曲，我完全無法手指用力。」