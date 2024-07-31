我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

巴奧／東奧奪金後腎病纏身 華裔李蘇妮將在體操全能爭金

編譯尤寶琪／綜合報導
李蘇妮去年對外公開患有腎臟病，30日仍與其他四名隊友贏得女子體操團體金牌。她是上屆東京奧運的個人金牌，8月1日將與隊友拜爾絲競爭這項榮譽。（美聯社）
李蘇妮去年對外公開患有腎臟病，30日仍與其他四名隊友贏得女子體操團體金牌。她是上屆東京奧運的個人金牌，8月1日將與隊友拜爾絲競爭這項榮譽。（美聯社）

2020東京奧運體操女子個人全能金牌得主，21歲的苗族裔選手李蘇妮(Suni Lee)，儘管因腎病問題，曾中斷練習長達六個月，但她不放棄奧運夢，不但重新取得奧運資格，並於30日率先與隊員為美國拿下團體金牌；接下來，她除了將代表美國挑戰高低槓(bars)、平衡木(beam)和地板(floor)等單項外，還將再度挑戰全能比賽。

李蘇妮在拿下東京奧運女子全能金牌後不到一年就宣布要參戰2024年巴黎奧運，可卻在2023年被診斷罹患兩種罕見且無法治癒的腎臟疾病，讓她第二次奧運之路變得困難重重；但李蘇妮在休息六個月後，重返訓練，並一步一步重新走回到她的奧運之路上。

李蘇妮在7月1日播出的「今日」(Today)獨家採訪中告訴主持人科特布(Hoda Kotb)，說能成功加入美國隊「感覺無疑是很瘋狂的」。

她回憶說道：「我曾多次考慮過放棄，因為我病得很重；看著大家變得更厲害，而我卻連健身房裡都做不到，且在不斷自我懷疑下，實在很難保持動力。」

「可一但我有那些振奮我、支持我，並確保我沒問題的人在我身邊後，我知道這就是我想要的，」李蘇妮補充道，「我們沒想到我能來到這裡；所以，熬過所有的活動…經歷這周我們得經歷的一切才來到現在的位置，真的是一場很難且很棒的旅程。」

她在2023年的一篇Instagram上寫道：「這次復出，不僅是我重回到體操界精英的行列，同時還是向我自己證明，我可以克服困難，並希望藉此激勵他人，永遠不要讓生活的挫折阻止你追求夢想。 」

李蘇妮最初是出現腳踝腫脹，隨著身體其他地方也開始腫脹，體重也跟著飆升，；除了嚴重腫脹外，李蘇妮還出現了熱潮、發寒、頭痛和痙攣等其他症狀；她在4月的美國隊記者會上分享，說她當時是生活在持續的疼痛、惡心和頭暈中；她說：「我的腿完全無法彎曲，我完全無法手指用力。」

最後，是當美國體操隊隊醫福斯汀(Marcia Faustin)，問她是否有接受過尿液檢查時，李蘇妮坦承她已經有兩周的時間都排尿困難，才讓她的醫師發現她可能出現了腎臟問題。

東京奧運女子體操金牌選手李蘇妮，30日與隊友一起拿下團體賽冠軍，她在本屆巴黎奧運...
東京奧運女子體操金牌選手李蘇妮，30日與隊友一起拿下團體賽冠軍，她在本屆巴黎奧運表現亮眼。（美聯社）

巴黎奧運熱話題

東京奧運 巴黎奧運

上一則

巴奧／體操「半場開香檳」 「吊環王」陳一冰道歉

下一則

巴奧／齊迎男子多向飛碟摘銀 造中國男子飛碟奧運最佳戰績

延伸閱讀

巴奧／衝浪一瞬間 巴西選手「突破地心引力」天上飛

巴奧／衝浪一瞬間 巴西選手「突破地心引力」天上飛
巴奧／拜爾絲體操服用了9929顆施華洛奇水晶 紀念美體操隊1996首奪金

巴奧／拜爾絲體操服用了9929顆施華洛奇水晶 紀念美體操隊1996首奪金
巴奧／東奧退賽讓運動員心理受重視 拜爾絲摘第5金「做好該做的事」

巴奧／東奧退賽讓運動員心理受重視 拜爾絲摘第5金「做好該做的事」
巴奧／體操女團奪金 拜爾絲：心情與2016年有些不一樣

巴奧／體操女團奪金 拜爾絲：心情與2016年有些不一樣
巴奧／美國隊史3000面獎牌到手 游泳賽仍鬧「金牌荒」

巴奧／美國隊史3000面獎牌到手 游泳賽仍鬧「金牌荒」
巴奧／重新定義體操 國際比賽5動作以「拜爾絲」命名

巴奧／重新定義體操 國際比賽5動作以「拜爾絲」命名

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」