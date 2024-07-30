巴奧／體操女團奪金 拜爾絲：心情與2016年有些不一樣

手握八面奧運獎牌的體操明星拜爾絲，是本屆巴黎奧運的焦點，她的強勢回歸並帶領美國隊奪得金牌，極具有戲劇張力。（路透）

在30日進行的巴黎奧運體操女子團體決賽中，「體操女王」拜爾絲 (Simone Biles)領銜的美國隊以171.296分、領先第二名5.802分的碾壓式優勢奪冠，義大利 隊和巴西隊分獲亞軍和季軍，中國隊排名第六。

在28日的資格賽中，美國隊以絕對優勢排名女子團體第一，拜爾絲雖然小腿有傷痛，但仍發揮出色，以高分位列女子個人全能榜首。在東京奧運 女子個人全能冠軍李蘇妮(Suni Lee)、東京奧運女子自由操金牌得主凱里（Jade Carey）等名將的加持下，美國隊的實力可謂傲視群芳。

女團決賽幾乎沒有懸念，美國隊延續了資格賽的猛烈勢頭，從第一個項目跳馬開始，就領先於其他七支隊伍，並不斷拉大與第二名的分差。全場比賽以拜爾絲自由操的精采演繹收尾，儘管她在完成過程中出現了小失誤，但超高難度動作幫助拜爾絲獲得了全場最高的14.666分。

八年前，拜爾絲率領美國體操女隊奪得里約奧運團體冠軍。三年前，拜爾絲因心理原因缺席東京奧運體操女子團體決賽，缺少主將的美國隊僅獲得銀牌。