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巴奧／體操女團奪金 拜爾絲：心情與2016年有些不一樣

新華社／巴黎30日電
手握八面奧運獎牌的體操明星拜爾絲，是本屆巴黎奧運的焦點，她的強勢回歸並帶領美國隊奪得金牌，極具有戲劇張力。（路透）
手握八面奧運獎牌的體操明星拜爾絲，是本屆巴黎奧運的焦點，她的強勢回歸並帶領美國隊奪得金牌，極具有戲劇張力。（路透）

在30日進行的巴黎奧運體操女子團體決賽中，「體操女王」拜爾絲(Simone Biles)領銜的美國隊以171.296分、領先第二名5.802分的碾壓式優勢奪冠，義大利隊和巴西隊分獲亞軍和季軍，中國隊排名第六。

在28日的資格賽中，美國隊以絕對優勢排名女子團體第一，拜爾絲雖然小腿有傷痛，但仍發揮出色，以高分位列女子個人全能榜首。在東京奧運女子個人全能冠軍李蘇妮(Suni Lee)、東京奧運女子自由操金牌得主凱里（Jade Carey）等名將的加持下，美國隊的實力可謂傲視群芳。

女團決賽幾乎沒有懸念，美國隊延續了資格賽的猛烈勢頭，從第一個項目跳馬開始，就領先於其他七支隊伍，並不斷拉大與第二名的分差。全場比賽以拜爾絲自由操的精采演繹收尾，儘管她在完成過程中出現了小失誤，但超高難度動作幫助拜爾絲獲得了全場最高的14.666分。

八年前，拜爾絲率領美國體操女隊奪得里約奧運團體冠軍。三年前，拜爾絲因心理原因缺席東京奧運體操女子團體決賽，缺少主將的美國隊僅獲得銀牌。

27歲的拜爾絲賽後說：「上次奪冠的時候，我們還很年輕，隨著年齡增長，我也經歷了更多。今天奪冠跟八年前感覺有些不一樣，我很享受比賽，我對自己所做的事情感到驕傲。我依舊像奪得第一塊金牌時一樣激動。」

拜爾絲的體操不斷創新，現已有多項動作以她的名字命名，成為選手競相學習的標準動作。...
拜爾絲的體操不斷創新，現已有多項動作以她的名字命名，成為選手競相學習的標準動作。（美聯社）

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