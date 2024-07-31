巴奧／美乒乓球女王 華裔張安4度征奧 父母卻不支持

圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

美國華裔 乒乓球選手張安(Lily Zhang)四度出征奧運 ，但她的父母希望她找份真正的工作。

華爾街日報報導，28歲的加州華裔張安被譽為美國乒乓球女王、六度拿下全國冠軍且四度征戰奧運，正處於職涯巔峰的她夢想2028年洛杉磯奧運在家鄉觀眾前出賽，但她的父母並不熱衷支持。

傳統家庭 盼女兒有正常工作

張安的母親劉琳達(Linda Liu，音譯)說：「我們總試著說服她別再打乒乓，希望她有份正常的工作。」

即便是歷來在乒乓球運動中獲得最多榮譽的美國人，也無法擺脫父母對子女職業期待的壓力。

美國華裔乒乓球選手張安第四度出征奧運，圖為她29日在女子單人乒乓球賽闖入16強後喜極而泣。(路透)

這凸顯運動員追求非傳統夢想，與父母敦促孩子從事朝九晚五工作的分歧；張安不僅必須忍受父母頻繁的職業建議，而且最令她惱火的是，她承認父母說得有理。

相較於在奧運場上締造成就變現為財富的明星運動員，其他選手在較不光鮮亮麗的體育項目中勉強度日；他們獨自乘坐經濟艙飛往各地參加國際巡迴賽，爭奪微薄的獎金和贊助。

球桌當餐桌 10歲嶄露天賦

諷刺的是，當初是張安來自中國的父母支持女兒成為乒乓球明星，盼傳承「祖國的民族運動」給後代。

張安回憶幼年在小公寓練球的場景說：「球桌也是餐桌，我們只要在上面舖桌布就能吃飯。」

張安10歲展現乒乓球天賦並利用夏季前往中國受訓；對她的父母而言，乒乓球是她申請大學的優勢，她的母親說：「若打出高水準，將有助她進入一所好學校」。

輸掉倫敦奧運 父母視為勝利

16歲時，張安參加2012年倫敦奧運；儘管輸掉首場比賽，但她的父母仍視此為勝利。張安說：「他們說，好，你參加過奧運，也有大學唸了，現在可以專心讀書。」

圖為美國華裔乒乓球選手張安(Lily Zhang)29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

她暫時放下球拍，但作為柏克萊加州大學 的學生，她覺得少了些東西；她想休學一年，為下屆奧運受訓，卻遭到都在矽谷從事科技業工作的父母反對。

她的母親坦言這場衝突源自世代和文化差異，「我們是傳統的中國父母，總是希望她專注學業，找到一份工作，成為普通的女孩」。

美國隊教練、前中國女子乒乓球球名將高軍(Jun Gao)表示，這種情況已經結束許多有才華、有前途的美國乒乓球奧運選手的運動生涯，且多為亞裔、無論男女，「上大學後就永遠離開賽場」。