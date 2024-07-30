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「沒人知道我們」北韓神秘乒乓組合 靠這3神奪獎

新華社／巴黎7月30日電
7月30日，北韓組合李正植（左）/金琴英在比賽中。（新華社）
7月30日，北韓組合李正植（左）/金琴英在比賽中。（新華社）

7月30日，巴黎奧運會乒乓球混雙項目結束，「神秘之師」北韓組合李正植/金琴英未能一「黑」到底，決賽中2:4不敵中國組合王楚欽/孫穎莎，收穫一枚銀牌。

此前，北韓組合三緘其口，拒絕媒體採訪。在決賽後的新聞發布會上，他們終於開口，但卻惜字如金。問到戰術，他們閉口不談；問到感受，他們只言片語。這就難怪網友們驚呼「神秘之師」來了，更好奇這支「神秘之師」究竟有什麼秘訣？

既然採訪不到，記者只能從他們在奧運賽場的表現來解構「神秘」。

●「神兵」？

在首輪爆冷戰勝日本組合後，北韓乒乓球隊教練面有喜色，他在走過混合採訪區時不經意留下的一句話，透露出戰勝日本隊的秘訣：「沒有人知道我們，奧運會前，我們唯一參加的是杭州亞運會。」

確實如此，「神秘」是這個組合的鮮明標簽，他們把神秘面紗一直披到了巴黎。在國際乒聯各項賽事的賽場，幾乎難覓北韓隊員身影，他們只是偶爾出現在奧運會、亞運會賽場。每逢他們出戰，總會讓對手發虛，也總能吸引觀眾和記者注意。

從奧運官網的有限信息顯示，李正植和金琴英都是「00後」。從這對組合的默契程度可以看出，他們配合的時間並不短，用瑞典選手卡爾伯格的話說：「他們太默契了，一看就是老搭檔。」

首先，兩人一左一右：男選手李正植是右手橫拍，兩面反膠，主流打法，擅長反手大角度暴撕斜線；女選手金琴英是左手橫板，正手反膠、反手長膠；其次，兩人一高一矮，小小個子的金琴英，有靈活的腳下移動和強大的護台能力，身材高大的李正植在遠台可攻可守。

在當今世界乒壇的混雙組合中，這樣的搭配非常罕見，尤其是金琴英反手的長膠，讓日本、瑞典、中國香港組合苦不堪言，張本智和賽後直言金琴英「反手太強」。

「二人參加國際比賽次數少，鮮有人跟他們交過手，網絡上也少有他們的信息，更別說訓練方式、技戰術特點，再加上他們不接受採訪，更增添了神秘感。」乒乓球國際裁判長、上海交通大學講席教授孫麒麟認為，與其他組合相比，北韓組合雖然比賽經驗少，但他們非主流的打法卻讓對手不適。

●「神器」？

記者通過多方採訪，獨家了解到這對北韓組合的「神器」——球拍與膠皮。

女選手金琴英的「神器」：球拍型號——蝴蝶維斯卡利亞（Viscaria）；正手反膠，膠皮型號「銀河北斗」；反手男選手李正植的「神器」：球拍型號——紅雙喜W968；反手反膠，膠皮型號——蝴蝶T64或D09C；正手同樣是反膠，膠皮型號——蝴蝶D09C。

關於長膠，孫麒麟解讀道，在乒乓球項目中，一般來說，膠皮的顆粒朝上，顆粒高度為1.5-2毫米以上的正貼膠皮稱為長膠。這種膠皮特點是顆粒細、小、軟，不易吃轉，拍觸球瞬間，膠粒先傾倒，再復原的過程時間長，因此長膠擊出的球落台後，會明顯下沉，令對手不適應，回球時易下網或失誤。

中國香港隊在半決賽中與北韓組合交手，賽後中國香港隊男選手黃鎮廷在復盤時說，長膠是一個特殊打法，它跟反膠有不一樣的節奏，二者的擊球旋轉都不同，尤其在混雙項目上，這麼一個特殊打法會擾亂節奏。「我單打的話還可以調整，但是我們雙打，我跟杜凱琹是兩個右手，就會存在跑位問題。」

「簡言之，長膠回過去的球，是來球的反旋轉，來球上旋則回球下旋，來球下旋則回球上旋。長膠最先被用於削球手，之後逐漸成為部分進攻型選手的殺器。」孫麒麟說。

●「神術」？

李正植反手擰拉水平高，這一突出技能讓張本智和印象深刻。張本智和評價說，雖然過去沒跟李正植交過手，但他的正反手技術絲毫不輸韓國、德國選手。

李正植的殺手锏是正手，其速度、力量、旋轉都很強，「打法類似韓國隊的張禹珍，但李正植個子高，護台面更大，他與1米49的金琴英一高一矮搭檔，非常互補，女選手近台、控制台內，男選手遠台、利於相持。」孫麒麟說。

金琴英的殺器是反手，她對長膠運用嫻熟，刮、抹、磕、擠都有，她擊過去的球旋轉怪異，會讓對手下網、出台或無法回出高質量，這樣就給李正植正手暴擊創造了機會。再加上她的心態好，比賽中不急不躁，情緒穩定，失誤自然更少。此外，金琴英技術全面，正手封堵速度快，落點準。

「但北韓組合的配合，可不是單單靠長膠作為唯一火力。」孫麒麟說，在中國香港對陣北韓的半決賽中，黃鎮廷和杜凱琹一度適應了北韓組合的打法，特別是杜凱琹基本吃透了長膠。可是在後半賽程，北韓組合很快祭出新戰術，最終4:3險勝中國香港隊，晉級決賽。

而「莎頭組合」更不懼怕長膠，除了在成都備戰時有針對性地進行了顆粒打法訓練外，決賽前一天，「莎頭」還邀請了盧森堡老將倪夏蓮做陪練，因為她與金琴英的打法相似。

此外，北韓運動員還有一個共同點，組織紀律嚴明、基本功扎實，用孫穎莎的話說「北韓隊是一支意志品質頑強的隊伍」，他們一旦亮相國際比賽，總會展現出穩定的心態和較低的失誤率，展現出扎實的乒乓球功底。

7月30日，北韓組合李正植（右）/金琴英在比賽中。（新華社）
7月30日，北韓組合李正植（右）/金琴英在比賽中。（新華社）

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