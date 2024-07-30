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巴奧／桌球也懂？愛德華場邊為張安加油 放話對決「能拿1分」

記者曾思儒／即時報導
美國男籃隊愛德華。(歐新社)
美國男籃隊愛德華。(歐新社)

美國男籃隊首戰對塞爾維亞隊寫下26分大勝，攻下11分的球星愛德華（Anthony Edwards）在休兵日現身巴黎，到桌球場邊為美籍華裔女將張安（Lily Zhang）加油，和桌球連結再加一筆。

在別開生面的塞納河開幕式前，愛德華就和美國桌球隊幾名隊友碰面，還強調若和美國桌球隊選手比賽，至少可以贏下1分。

桌球比賽一局是搶11分，愛德華宣言一出，隊友柯瑞（Stephen Curry）還刺激他說：「他們說他們可以把你21：0秒掉。」愛德華立刻再反駁，喊「不可置信」，再次強調自己至少能得1分，有趣互動成美國代表團的奧運插曲。

籃球分組預賽在法國北部城市里爾舉行，距離巴黎車程約2個半小時，愛德華為支持美國桌球隊，特別現身巴黎凡爾賽門展覽館，為張安賣力加油。

有年薪超過5千萬美金的愛德華加持，世界排名29的張安上演「下剋上」，以4：2拍下世界排名20的巴西女將高橋布魯娜（Bruna Takahashi ），晉級16強。

尋年奧運5連霸的美國男籃，第二戰將於當地時間31日晚上9點出戰南蘇丹，分組最終戰將於3日下午迎戰波多黎各。

張安晉級16強。(路透)
張安晉級16強。(路透)

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