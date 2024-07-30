巴奧／烏克蘭擊劍選手哈爾蘭逆轉奪銅 獎牌獻祖國

烏克蘭女子擊劍選手哈爾蘭奪得銅牌。(路透)

烏克蘭 女子擊劍選手哈爾蘭（Olga Kharlan）或許錯失了她渴求的巴黎奧林匹克運動會個人金牌，但她說，她今(29)天奪得的銅牌「非常特別」，要獻給她飽受戰亂之苦的祖國。

33歲的哈爾蘭一度以5比11的差距落後，但隨後上演驚人逆轉勝，從韓國選手崔世彬（Choi Se-bin）手中奪銅，她的母親等家人都在現場觀賽，父親則未能離開烏克蘭。

這是烏克蘭在巴黎奧運 的第一面獎牌。

自俄羅斯 2022年2月全面入侵烏克蘭以來，哈爾蘭一直是烏克蘭最敢於批評俄羅斯的體壇明星之一。

她去年告訴法新社，「運動是另一個邊疆地帶」，運動員就是「戰士」。她在巴黎充分展現了這種精神。

她過去憑藉才能在奧運贏得多面獎牌和4次個人世界冠軍，這次也一鼓作氣取得勝利，賽後她跪倒在地，親吻比賽劍道。

她說：「這很特別，彷彿沒有極限，對我的國家來說很特別…這是為了烏克蘭人民、為了守軍，為了那些因為遭俄羅斯殺害而來不了這裡的運動員。」

哈爾蘭曾在2008年北京奧運贏得一面團體擊劍金牌，這次設定的目標原本也是奪金，但她說，她的夢想是終結戰爭，而這面巴黎奧運銅牌與她另外4面奧運獎牌相比，別具非凡意義。

她說：「（這面獎牌）不一樣。我們向全世界表明我們可以奮戰。我們不會放棄，而我某種程度上展現出來了。」

哈爾蘭去年在世界錦標賽拒絕與俄羅斯選手握手，因此被取消資格，她以為自己無緣參加巴黎奧運，但國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）承諾為她提供增額參賽資格，不過由於烏克蘭團隊符合參賽資格，這張「外卡」最後沒有用上。