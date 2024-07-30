巴奧／中國女排開門紅 朱婷走出東京奧運小組出局陰霾

7月29日，中國隊球員朱婷比賽中準備發球。（新華社）

中國女排在29日進行的巴黎奧運 首場比賽中以3：2戰勝美國女排。完成最後一扣的朱婷表示，歸隊來之不易，會珍惜每一次站在場上的機會。

中國女排在上屆東京奧運 戰績難堪，小組賽出局，無緣進入8強賽，主要是陣中的「絕對主力」朱婷受到傷勢影響表現不佳，其他球員狀態也不好。

今年世界女排聯賽期間重返國家隊的朱婷，在當天的比賽中得到17分。又一次站上奧運賽場，朱婷說：「能夠回來也是種種的不易，所以對於我來說要珍惜每一場球和每一次在場上的機會。」

與美國隊的比賽，拿下前兩局的中國女排隨後被對手扳平大比分，決勝局又是戰至15：13才分出勝負。當被問到是否想過會有這樣的比賽過程時，朱婷說：「比賽不能預想，只能說不到最後一分，裁判不吹響結束的哨聲我們都要繼續努力。」

之前兩屆奧運，中國女排都未能取得「開門紅」，29日的首戰告捷有著怎樣的意義？朱婷說：「我覺得不管輸贏，每場球都有各自的意義，輸的話，我們就找一些不足之處，贏的話就要尋求更好的點。」

除了朱婷，副攻王媛媛同樣在比賽中發揮了重要作用，尤其是在決勝局的連扣帶攔為球隊奠定優勢。談到當時自己的心理狀態，王媛媛說：「我覺得想法愈少會愈好吧。比賽中我腦海裡就只有兩個詞——堅定、果斷。如果對手打得好，我們就下一分再來，如果對手給機會，我們就一定要抓住。」