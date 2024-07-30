巴奧／1個尿血 1個抗癌 這場羽球賽2選手「用生命打」

墨西哥隊的加里多與中華隊的周天成擁抱。(路透)

巴黎奧運 羽毛球項目28日進行的一場男單小組賽中，墨西哥隊的加里多(Luis Ramon Garrido)與中華隊的周天成走上賽場，眼神堅定，充滿鬥志。隔網而立的這兩位選手，都曾與病魔交手。

九年前，19歲的加里多世界排名前50，有望參加里約奧運。他在訓練中過於挑戰身體極限，患上了橫紋肌溶解症。這種疾病主要症狀為肌肉疼痛、乏力、少尿，嚴重時會出現急性腎衰竭，甚至有生命危險。

墨西哥隊的加里多。(路透)

「每天都在尿血，我的腎臟彷彿不工作了。」加里多回憶起當時的病情仍心有餘悸。

幸運的是，加里多治療及時，從病情中痊癒，腎功能也得到恢復，八個月後重返羽毛球場。遺憾的是，他錯過了里約奧運。

追逐奧運夢想的腳步並未停歇，加里多投入到東京奧運 的備戰中，卻在2018年因訓練比賽繁重導致兩個膝蓋嚴重受傷。「髕骨、肌腱、韌帶、半月板——全不行了，我經歷了八次膝蓋手術，五次右邊、三次左邊，這很痛苦，不僅是身體上，而且是精神上。」

此後四年，加里多幾乎沒有參賽，又錯過了東京奧運。

2022年，決心再度復出的加里多望向巴黎。「受了這麼多傷，失去了這麼多時間，我依然無法忘掉奧林匹克夢想。我知道我是誰，我知道我不會贏得奧運獎牌，我知道我會戰鬥，即便要為此放棄生命。」

頂著再度受傷的風險，加里多從最低級別比賽打起，用一年時間上升至世界排名第65位，獲得了巴黎奧運的門票。此時，周天成正默默進行著自己的抗癌鬥爭。

中華隊的周天成。(路透)

在里約和東京奧運上先後敗給李宗偉和諶龍，連續兩屆奧運止步四分之一決賽後，年過30的周天成期盼在個人第三次奧運上取得突破。2023年，正備戰巴黎奧運的周天成在一次全身檢查中發現罹患大腸癌，萬幸癌症 仍屬早期，手術後有望快速康復。

於是，周天成在接受手術後沒有對外公布任何消息，就馬不停蹄投入到奧運資格賽中。經歷半年多的狀態低迷，直到2024年2月拿下泰國大師賽冠軍，周天成才對外透露病情。「我沒有告訴任何人，不想給自己找任何藉口。我不是只想告訴大家我生病了，我想說的是，無論面對什麼樣的問題都必須克服，要堅持自己的夢想。」

球網兩側，一人錯過兩屆奧運終圓夢，另一人身經兩屆歷練盼突破，望向對手，看到的都是拚盡全力來到這裡的自己。

這場小組賽並未有太多懸念，實力更勝一籌的周天成2：0獲勝。但加里多的表現令人尊敬。他滿場飛奔，飛身救球又迅速爬起，撲向下一個落點。他不惜體力追向那顆落地前的羽毛球，一如他一直在追逐那個時近時遠的奧林匹克夢。

賽後，加里多與周天成擊掌並向他致意。「我們有相似的經歷，我知道來到這裡有多不容易，向你致以最高的敬意，祝你在巴黎奧運上取得好成績。」

周天成則說：「有過那樣的經歷還可以站上奧運賽場，我真心為他高興。我能感覺到他跟我一樣是在拿命去拚，每一球都是用生命去打。我們在場上不僅是技術上的鬥智鬥勇，而且是用生命的奮鬥來贏得互相尊重，我覺得這就是奧林匹克精神。」